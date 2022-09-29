AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

'Ekip Go' isimli grupla lüks mekanlarda projeler düzenlediği ve devletin parasını bu organizasyonlara harcadığı yönündeki iddialara yanıt veren Kadak, cevabına ekibin kuruluş amacını anlatarak başladı.

Grubun 5-6 ay öncesinde kurulduğunu belirten Kadak, "Asıl amacım şuydu; sahada gençlik çalışmaları yapıyoruz. Amacımız dijital medyada nefret söylemi üretenlere karşı sahada iyilik çalışmaları yapmak. Kutuplaştırıcı hiçbir söylemi dillendirmediğimiz, ortak zeminde buluşacağımız konuları dile getiriyoruz. Bunu 81 ile yaymaya çalışıyoruz. Mesela bir hafta 'çocukları mutlu etmek' görevimiz oluyor. Her arkadaşımız farklı şekillerde bunu yapıyoruz." dedi.

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OYNAT 02:18 Rümeysa Kadak'tan 'gençlik buluşmaları' eleştirilerine yanıt: Finansmanını milletvekili maaşımdan sağlıyorum AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, TVNET canlı yayınında kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. 'Ekip Go' isimli grubu iyilik çalışmalarını sahada yaymak için kurduğunu belirten Kadak, yapılan çalışmaların finansmanını kendisinin sağladığını ifade etti. 'Gelir kaynağımın büyük bir kısmını bu projelere aktarıyorum' diyen Kadak, 'Şahsi bir aracım yok, kendime araba da alabilirdim ama harcamayı buraya yapmayı tercih ettim. Bana bu iftiraları dile getiren tüm arkadaşlar da keşke gençlik üzerine böyle bir yatırım yapsa.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"3 BİNDEN FAZLA GÖNÜLLÜYE ULAŞTIK"

Kendisine 'Sen milletvekilisin neden bunları yapıyorsun' şeklinde eleştirilerin de geldiğini aktaran Kadak, "Biz her bir ilimizde 3 binden fazla gönüllüye ulaştık. 7 farklı ülkede katılımcılarımız var." ifadelerini kullandı.

Sahur programını herkesin Çengelköy'de gittiği bir kafede yaptığını belirten Kadak, "İftarımızı da Sultan Ahmet'te piknik örtülerimizi serip yaptık. Ama her programımızda yeni arkadaşlar geliyor. Bir sonraki programımızda daha kalabalık şekilde yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

GENÇLERİ NEDEN YURT DIŞINA GÖTÜRDÜ?

"Öğrencileri neden yurtdışına götürdünüz" sorusuna da yanıt veren Kadak, "Kendim de öğrenciyken bir bütçem olmadan, kimseyi tanımadan belli münazara programları ile yurt dışına gitme şansım oldu. Temel motivasyonum şuydu; bu kadar linçlerin olduğu ortamda istedim ki iyilik değerlendirilsin. Gençler iyilikte yarışıyorlar. Ne kadar çok kişiyi mutlu ederlerse o kadar puan topluyorlar. Günün sonunda dereceye giren arkadaşlara belli hediyeler verdik. Bunlar arasında yurt dışında iyilik hareketi de var." açıklamasında bulundu.

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"PROJELERİN FİNANSMANINI BEN SAĞLIYORUM"

Kendisinin tek gelir kaynağının milletvekili maaşı olduğunu ifade eden Kadak, "Mevcuttaki gelir kaynağımın büyük bir kısmını bu projelere, çalışmalara, buluşmalara aktarıyorum. Dönem dönem partinin de desteği olmuştur. Ama internette söylendiği gibi lüks yerlerde buluşmuyoruz. Ben bugün bireysel olarak farklı bir tercihte bulunabilirdim, kendime araba alabilirdim. Şu an divan üyesi olduğum için bana tahsis edilen bir araç var, şahsi bir aracım yok. Buraya harcama yapmayı tercih ediyorum. Bana bu iftiraları dile getiren tüm arkadaşlar da keşke gençlik üzerine böyle bir yatırım yapsa." dedi.