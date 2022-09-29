Rümeysa Kadak'tan 'gençlik buluşmaları' eleştirilerine yanıt: Finansmanını milletvekili maaşımdan ve partiden sağlıyorum

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

'Ekip Go' isimli grupla lüks mekanlarda projeler düzenlediği ve devletin parasını bu organizasyonlara harcadığı yönündeki iddialara yanıt veren Kadak, cevabına ekibin kuruluş amacını anlatarak başladı.

Grubun 5-6 ay öncesinde kurulduğunu belirten Kadak, "Asıl amacım şuydu; sahada gençlik çalışmaları yapıyoruz. Amacımız dijital medyada nefret söylemi üretenlere karşı sahada iyilik çalışmaları yapmak. Kutuplaştırıcı hiçbir söylemi dillendirmediğimiz, ortak zeminde buluşacağımız konuları dile getiriyoruz. Bunu 81 ile yaymaya çalışıyoruz. Mesela bir hafta 'çocukları mutlu etmek' görevimiz oluyor. Her arkadaşımız farklı şekillerde bunu yapıyoruz." dedi.

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OYNAT 02:58 Rümeysa Kadak'tan 'gençlik buluşmaları' eleştirilerine yanıt: Finansmanını milletvekili maaşımdan sağlıyorum AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, TVNET canlı yayınında kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. 'Ekip Go' isimli grubu iyilik çalışmalarını sahada yaymak için kurduğunu belirten Kadak, yapılan çalışmaların finansmanını kendisinin sağladığını ifade etti. 'Gelir kaynağımın büyük bir kısmını bu projelere aktarıyorum' diyen Kadak, 'Şahsi bir aracım yok, kendime araba da alabilirdim ama harcamayı buraya yapmayı tercih ettim. Bana bu iftiraları dile getiren tüm arkadaşlar da keşke gençlik üzerine böyle bir yatırım yapsa.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"3 BİNDEN FAZLA GÖNÜLLÜYE ULAŞTIK"

Kendisine 'Sen milletvekilisin neden bunları yapıyorsun' şeklinde eleştirilerin de geldiğini aktaran Kadak, "Biz her bir ilimizde 3 binden fazla gönüllüye ulaştık. 7 farklı ülkede katılımcılarımız var." ifadelerini kullandı.

Sahur programını herkesin Çengelköy'de gittiği bir kafede yaptığını belirten Kadak, "İftarımızı da Sultan Ahmet'te piknik örtülerimizi serip yaptık. Ama her programımızda yeni arkadaşlar geliyor. Bir sonraki programımızda daha kalabalık şekilde yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

#SertSorular



👉@thhsynkrgz: Sosyal medyada Ekip Go devletin parasını eziyorlar diye bir algı var.



👉@RumeysaKadak: Ben bu eleştirilere alıştım. İftar ve sahuru herkesin gittiği Çengelköy'de gittiği kafede yaptık. pic.twitter.com/HUz9wTvqIK REKLAM September 28, 2022

GENÇLERİ NEDEN YURT DIŞINA GÖTÜRDÜ?

"Öğrencileri neden yurtdışına götürdünüz" sorusuna da yanıt veren Kadak, "Kendim de öğrenciyken bir bütçem olmadan, kimseyi tanımadan belli münazara programları ile yurt dışına gitme şansım oldu. Temel motivasyonum şuydu; bu kadar linçlerin olduğu ortamda istedim ki iyilik değerlendirilsin. Gençler iyilikte yarışıyorlar. Ne kadar çok kişiyi mutlu ederlerse o kadar puan topluyorlar. Günün sonunda dereceye giren arkadaşlara belli hediyeler verdik. Bunlar arasında yurt dışında iyilik hareketi de var." açıklamasında bulundu.

#SertSorular



👉@thhsynkrgz: Bu arkadaşları yurtdışına niye götürdünüz ?

👉@RumeysaKadak: İyiliği ödüllendirmek istedim.

👉@thhsynkrgz: Yurtdışına gitmek için iyilik ? pic.twitter.com/VauMtTdniU REKLAM September 28, 2022

"PROJELERİN FİNANSMANINI BEN SAĞLIYORUM"

Kendisinin tek gelir kaynağının milletvekili maaşı olduğunu ifade eden Kadak, "Mevcuttaki gelir kaynağımın büyük bir kısmını bu projelere, çalışmalara, buluşmalara aktarıyorum. Dönem dönem partinin de desteği olmuştur. Ama internette söylendiği gibi lüks yerlerde buluşmuyoruz. Ben bugün bireysel olarak farklı bir tercihte bulunabilirdim, kendime araba alabilirdim. Şu an divan üyesi olduğum için bana tahsis edilen bir araç var, şahsi bir aracım yok. Buraya harcama yapmayı tercih ediyorum. Bana bu iftiraları dile getiren tüm arkadaşlar da keşke gençlik üzerine böyle bir yatırım yapsa." dedi.

Kendisine yönelik linçlerden rahatsız olmadığını söyleyen Kadak, bunun projelerinin bilinirliğini artırdığını ifade etti.

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"Ama bunu bilerek yapan siyasetçiler var, benim üç katım yaşa sahip." diyen Kadak, "Kim onlar?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Yani hepimizin aklına gelecek isimler vardır diye düşünüyorum, burada isim zikretmek de istemiyorum, beni açıkçası hiç rahatsız etmiyor. Bir de linçleyen insanlara bakınca daha da bir keyifleniyorum, rahatsız olduklarını görüyorum çünkü böyle bir şeyle linçlenmek yani gençleri yurt dışına götürdüğü için ya da akademi kurduğu için ya da gençleri çekilişle sahura, iftara davet ettiği için, buna inanmayan insanlar tarafından linçlenmek benim için açıkçası hiç rahatsız edici değil. Ya on beş yaşında ki çocukların profillerine küfürler yazan, yazdıran insanlar var. "

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"ARKADAŞLARIMIZIN TATİLİ EKREM BEY'İN DANIŞMANININ TATİLİNİN YÜZDE 10'U ETMEZ"

Kadak, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Aldığımız hiçbir destek Elif Doğan Türkmen’in aldığı desteğin yüzde 10’u kadar etmez. Hatırlarsanız Meclis'te bir milyon 200 bin TL gibi bir mektup ücreti söz konusu olmuştu. Ekrem Bey’in İBB’de, Facebook’ta yaptığı reklamların yüzde 10’u kadar etmez. Ekrem Bey’in danışmanın yaptığı kayak tatilinin yüzde 10’u kadar etmez bizim arkadaşlarımızın yaptığı tatil. Keşke daha fazlasını gençlere verebilsek. Keşke bu ücretler gençlere verilse, ve şu şeyi de çok kısa söyleyeyim, bizim burada yaptığımız şey aslında etrafımızda hep aynı gençleri görmemek için, herkese kapı açıp, gerçekten herkesin adil bir şekilde katılabileceği bir yarışma düzenlemek."

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