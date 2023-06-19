Rus gazeteci Gusman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlatan belgesel hazırladı: Sadece siyasetçi değil, büyük kişilik büyük karizma

Erdoğan ile onun nezaketi sayesinde iki defa başbakan iken, iki defa da cumhurbaşkanı iken görüşme gerçekleştirdiğini belirten Gusman, "Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir siyasetçidir. Türkiye böyle bir lideri olduğu için mutlu bir ülke. O sadece büyük bir siyasetçi değil, büyük bir kişilik, büyük bir karizma. Modern dünyayı anlayan çok yüksek seviyede, stratejik bir düşünceye sahip bir siyasi analizci. Bugün lider olarak Erdoğan'ın rolü sadece Türkiye'de değil, dünyada da son derece öneme sahip." ifadelerini kullandı.