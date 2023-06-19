Rus gazeteci Gusman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlatan belgesel hazırladı: Sadece siyasetçi değil, büyük kişilik büyük karizma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belgeselinin gösterimi Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğinde yapıldı.
Rus gazeteci ve TASS Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili TASS ve Rossiya-24 televizyon kanalının prodüktörlüğünde hazırlanan belgeselinin gösterimi, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde yapıldı.
Büyükelçilik organizasyonuyla gerçekleştirilen belgeselin gösterimine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, TASS Genel Müdürü Sergey Mihaylov, yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri ve gazeteciler katıldı.
Erdoğan ile 4 kez röportaj yapan Rus gazeteci
Belgesel kısa bir süre önce Rus devlet televizyon kanalı Rossiya-24'te de yayınlandı.
"Erdoğan'ın rolü dünyada da son derece öneme sahip"
Gösterimin ardından Gusman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve belgesel hakkındaki sorularını cevapladı.
- Erdoğan ile onun nezaketi sayesinde iki defa başbakan iken, iki defa da cumhurbaşkanı iken görüşme gerçekleştirdiğini belirten Gusman, "Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir siyasetçidir. Türkiye böyle bir lideri olduğu için mutlu bir ülke. O sadece büyük bir siyasetçi değil, büyük bir kişilik, büyük bir karizma. Modern dünyayı anlayan çok yüksek seviyede, stratejik bir düşünceye sahip bir siyasi analizci. Bugün lider olarak Erdoğan'ın rolü sadece Türkiye'de değil, dünyada da son derece öneme sahip." ifadelerini kullandı.
"Konuların özüne derinlemesine inmesi inanılmaz yetenek"
Gusman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin şunları söyledi:
Özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Erdoğan'ın iyi ve güvene dayalı ilişkisine dikkati çeken Gusman, "Evet, birçok konuda farklı bakış açıları var, analizlerde veya bazı değerlendirmeleri farklılık gösterebiliyor. Ama bu tür liderlerin böylesine güvene dayalı bir ilişkiye sahip olmaları dünyanın kaderi için çok önemli." dedi.
"Erdoğan ile ilgili belgeseli Rusya'da milyonlar seyretti"
Belgeselin amacı hakkında da bilgi veren Mihail Gusman, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kısa bir süre önce yapıldığını, Erdoğan'ı milyonlarca Rus seyirciye göstermek istediklerini söyledi.
"Erdoğan ile 5. kez röportaj yapmak isterim"
Eğer mümkün olursa 5. kez Erdoğan ile röportaj yapmak istediğini söyleyen Gusman, bunun gerçekleşmesi halinde çok mutlu olacağını dile getirdi.
Pek çok yabancı dilde olduğu gibi Rusçada da Türkçedeki "ğ" harfi olmadığı halde, Erdoğan soy ismindeki bu harfi programında doğru seslendiren Gusman, Azerbaycan'da doğduğu için, bildiği Azerbaycan Türkçesinin Türkiye Türkçesine yakın olduğunu, profesyonellik gereği ve saygısından dolayı "Erdoğan" ismini doğru seslendirdiğini dile getirdi.
Türkçeyi ve Türk müziğini çok sevdiğini vurgulayan Gusman, evinde ve arabasında sık sık Türk müziği dinlediğini kaydetti.