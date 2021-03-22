Gündem Rus turistler koronavirüs sürecinde güvenli buldukları Türkiyeye gelmeye devam ediyor
MUĞLA

Rus turistler koronavirüs sürecinde güvenli buldukları Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklarını tamamlayan turistik tesisler ve havalimanları misafirlerini ağırlamaya başladı. Muğla'ya gelen ilk Rus turist kafilesinde yer alan Luda Belova "Türkiye'nin salgın döneminde çok güvenli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem uçuş boyunca hem de havalimanında herkes maske takıyor. Tüm önlemler alınmış durumda"dedi. Rus turist Anestasia Cherkassenko "Eşimle Türkiye'yi çok seviyoruz. Bu nedenle ilk fırsatta tatil için Türkiye'ye gelmek istedik. Muğla da cennetten bir köşe. Burada deniz, kum, güneş her şey çok güzel" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Rus turistler, Türkiye'ye gelmeye başladı.
Rus turistler, Türkiye'ye gelmeye başladı.

Doğal güzellikleri nedeniyle ön plana çıkan Muğla'nın turizm merkezlerinde misafirler için Kovid-19 sürecinde her şey düşünüldü.

Sağlığın ön planda tutulduğu tesislerde salgına karşı alınan tedbirlerden taviz verilmiyor. Bölgedeki otel ve mavi bayraklı plajlara gelen ziyaretçilerin, deniz ve havuza girme, güneşlenme alanlarında sosyal mesafe kuralı kapsamında hareket etmeleri sağlanıyor.

Sezonun ilk uçağıyla 19 Mart'ta Dalaman'a inen 151 kişilik Rus turist grubu yaklaşık iki hafta tatillerini Fethiye ve Marmaris'te bulunan otellerde geçirecek.

AA
Muğla'da turistik tesisler ve havalimanları misafirlerini ağırlamaya başladı.

"Türkiye'nin salgın döneminde çok güvenli olduğunu düşünüyorum"

Rus turistlerden Luda Belova, çok sevdikleri Muğla'yı iki kez ziyaret ettiklerini söyledi.

Salgından önce de Muğla'ya geldiğine değinen Belova, şunları kaydetti:

"Rusya'da görev yaptığım firmanın stratejik toplantıları Türkiye'de oluyor. Yüz kişilik bir çalışanla daha önce yine Türkiye'ye geldim. Bu kadar büyük bir grupla tatile gelmek çok zor olduğu için şimdi ailemle geldim. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'nin salgın döneminde çok güvenli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem uçuş boyunca hem de havalimanında herkes maske takıyor. Tüm önlemler alınmış durumda. Havalimanında da çok büyük bir alan var, insanlar arasındaki sosyal mesafe de çok açık. Burada güvenli bir tatil yapacağımı düşünüyorum."

Turistlerden İnna Khelman ise Türkiye'de maske ve sosyal mesafe kurallarının çok iyi uygulandığını gözlemlediğini, çok sevdiği Muğla'ya yeniden gelişinde alınan tedbirlerin dikkatini çektiğini dile getirdi.

Muğla'nın doğal güzelliklerine, yeşili ve mavisine hayran olduğunu anlatan Khelman, kurallara uyulduğu sürece herhangi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmediğini, salgın sürecinde Türkiye'nin aldığı önlemleri son derece takdir ettiğini ifade etti.

AA
Sezonun ilk uçağıyla 19 Mart'ta Dalaman'a inen 151 kişilik Rus turist grubu yaklaşık iki hafta tatillerini Fethiye ve Marmaris'te bulunan otellerde geçirecek.

"Muğla cennetten bir köşe"

Turistlerden Anestasia Cherkassenko ve eşi Denis Cherkassenko ise daha önce de tatil için birçok kez Türkiye'yi tercih ettiklerini belirtti.

Türkiye'ye gelmeden önce test yaptırdıklarını aktaran Cherkassenko, "Eşimle Türkiye'yi çok seviyoruz. Bu nedenle ilk fırsatta tatil için Türkiye'ye gelmek istedik. Muğla da cennetten bir köşe. Burada deniz, kum, güneş her şey çok güzel. Bizim için hiçbir sorun yok. Burası gayet güvenli ve keyifli." dedi.

Muğla'ya tatil için Moskova'dan geldiğini anlatan Mihhail Kehonka, eşi ve çocuklarıyla ilk defa tatil için Fethiye'ye geldiklerini, çok mutlu olduklarını söyledi.

AA
Doğal güzellikleri nedeniyle ön plana çıkan Muğla'nın turizm merkezlerinde misafirler için Kovid-19 sürecinde her şey düşünüldü.

İleriye dönük Rus turist hareketliliğinin artması bekleniyor

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz da nisandan itibaren İngiltere ve Rusya'dan Muğla'ya büyük bir turist hareketliliğinin yaşanmasını beklediklerini dile getirdi.

Geçen yıl salgın nedeniyle ağustosta misafir almaya başladıkları Rusya'dan yaklaşık 165 bin yolcunun Dalaman Havalimanı'na iniş yaptığına değinen Ayaz, şöyle konuştu:

"Bu dönemde Rusya'dan gelen ilk kafilemiz bizim için çok önemli. Bu ayda bölgeye ilk defa Rusya'dan bir uçak geliyor. Misafirlerimizin bu dönem gelmiş olmaları ileriye dönük olarak da burayı daha fazla tercih edeceklerini gösteriyor. Bu hareketlilik nisan ve mayıs olarak devam edecek ve sezonu biraz daha uzatacak."

Turistler güzel havanın tadını Sultanahmet Meydanı'nda çıkardı
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Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, güzel havayı fırsat bilerek Sultanahmet Meydanı'na akın etti. Her gün binlerce insanın uğrak noktası olan Sultanahmet Meydanı'nda turistler, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'ni de ziyaret etti. Genel olarak maske kullanımına dikkat edilirken zaman zaman maskeyi çene altına indiren ve kullanmayanlar da dikkat çekti.
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Turistler güzel havanın tadını Sultanahmet Meydanı'nda çıkardı
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler, güzel havanın tadını Sultanahmet Meydanı'nda diledikleri gibi gezip fotoğraf çektirerek çıkardı.

Yağmura aldırış etmediler: Ortaköy'de turist yoğunluğu
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Kentin en uğrak noktalarından olan Ortaköy, yağmura aldırış etmeyen turistleri ağırladı.
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Gruplar halinde gezilerini sürdüren turistler, köprü manzarasında hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Haftasonu boyunca, yalnızca kısıtlamadan muaf olan turistlere açık olan Ortaköy'de, polisler denetim yaparak yalnızca turist girişine izin veriyor.
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Ortaköy'de turist yoğunluğu
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Ortaköy'de turist yoğunluğu
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Ortaköy'de turist yoğunluğu
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Ortaköy'de turist yoğunluğu
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