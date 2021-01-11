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POLİTİKA

Rüşvetten tutuklanan CHP’li Aydar dosyasından şok ayrıntılar: CHP’li vekil 'Bunlar bizden' deyince rüşvet almamış

Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde aralarında eski Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın da bulunduğu 5 şüpheli 'rüşvet karşılığı kaçak yapılara göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği' iddiasıyla tutuklanmıştı. Operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Aydar’ın, ilçede imara aykırı bir şekilde iş yerini büyüten bir kömür işletme sahibinden CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in devreye girmesiyle rüşvet almadığı öne sürüldü. Soruşturmada tutuklanan İmar Müdürü Gül Derya Demir'in de ifadesi ortaya çıktı. Demir'in "İmara aykırı olması nedeniyle ceza yazılacak iş yerine gelen Milletvekili Şahin, Aydar’a, ‘Bunlar bizden. Görmeyin’ dedi. Başkan Aydar, evrakların hazırlanacağını, ceza yazmamamız talimatını verdi. Ancak evraklar hiç gelmedi” dediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Rüşvet operasyonunda gözaltına alınanlardan 5 kişi tutuklanmış, bir kişiye ev hapsi verilmişti.
Rüşvet operasyonunda gözaltına alınanlardan 5 kişi tutuklanmış, bir kişiye ev hapsi verilmişti.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası geçen yıl mart ayında iptal edilen Belediye eski Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik takibe alınan şüphelilerin yakalanması için 19 Aralık’ta şafak vakti operasyon düzenledi.

  • Operasyonda, Ceyhan Belediye eski Başkanı Kadir Aydar ile Başkan Yardımcısı Cemal Gürsel, İlçe İmar ve Şehircilik Müdürü Gül Derya Demir, belediye personelleri ve müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. 6 kişi, sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, aralarında Kadir Aydar’ın da bulunduğu 17 şüpheli ise 22 Aralık'ta adliyeye sevk edildi.

Ceyhan'da rüşvet operasyonu: CHP'li başkan Kadir Aydar ve 22 kişi için gözaltı kararı
OYNAT 00:59
Ceyhan'da rüşvet operasyonu: CHP'li başkan Kadir Aydar ve 22 kişi için gözaltı kararı
Adana'da yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Ceyhan İlçesi Belediyesine şafak vakti baskın düzenlendi. Rüşvet operasyonunda CHP'li Başkan Kadir Aydar'ın da bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan zanlılar. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna getirilmeye başlandı.

5 kişi tutuklandı, bir kişiye ev hapsi verildi

Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan 17 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 9 şüpheliden Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, belediye personeli Şefket Açan ve Müteahhit Murat İnanır tutuklandı, Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Selahattin Güler ise ev hapsine çarptırıldı. 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da çok önemli rüşvet operasyonu: CHP'li Ceyhan Belediyesi'nde eski başkan dahil 5 kişi tutuklandı
GÜNDEM
Adana'da çok önemli rüşvet operasyonu: CHP'li Ceyhan Belediyesi'nde eski başkan dahil 5 kişi tutuklandı

Adana'da çok önemli rüşvet operasyonu: CHP'li Ceyhan Belediyesi'nde eski başkan dahil 5 kişi tutuklandı
GÜNDEM
Adana'da çok önemli rüşvet operasyonu: CHP'li Ceyhan Belediyesi'nde eski başkan dahil 5 kişi tutuklandı


300 milyon liralık yolsuzluk iddiası

Mahkeme kararıyla 2019 yılında Ceyhan Belediyesi’nin imar planının iptal edildiği, yeni imar planı hazırlanması gerektiği, ancak buna rağmen belediyece eski imar kanununa göre rüşvet karşılığı 100’e yakın projeye usulsüz ruhsat verildiği, buna karşılık da 300 milyon TL’lik yolsuzluk yapıldığı belirtildi. İmara aykırı olduğu öne sürülen işletme sahiplerinin, eski başkan Kadir Aydar’a yönlendirildiği, Ceyhanspor’a bağış ya da kreş yapımına destek adı altında para alındığı, ancak bu paraların kulübün ya da belediyenin kasasına girmediği iddia edildi.

Ceyhan Belediyesi'ndeki operasyondan yeni detaylar: Rüşvet karşılığı iskan verilmiş
GÜNDEM
Ceyhan Belediyesi'ndeki operasyondan yeni detaylar: Rüşvet karşılığı iskan verilmiş

'Bizim partilileri görmeyin'

Ceyhan Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda yeni detaylar da çıkmaya başladı. Belediye eski Başkanı Kadir Aydar’ın, imara aykırı bir şekilde iş yerini büyüten bir kömür işletme sahibinden, Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in devreye girmesiyle rüşvet almadığı öne sürüldü. Operasyon kapsamında tutuklanan Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir’in, ifadesinde, “Kömür satışı yapan iş yeri imara aykırı davranmıştı. 600-700 bin lira arasında ceza yazacaktık. Milletvekili Suzan Şahin ile Kadir Aydar görüştü. Milletvekili Şahin, ‘Bu bizim partiden. Bunları görmeyin’ dedi. Kadir Aydar bana, ‘Eksik evrakları tamamlayıp, getirecekler ceza yazmayın’ diyerek talimat verdi ancak hiçbir zaman evrak gelmedi” dediği ifade edildi.

Ceyhan'da rüşvet operasyonu: CHP'li başkan Kadir Aydar ve 22 kişi için gözaltı kararı
OYNAT 00:59
Ceyhan'da rüşvet operasyonu: CHP'li başkan Kadir Aydar ve 22 kişi için gözaltı kararı
Adana'da yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Ceyhan İlçesi Belediyesine şafak vakti baskın düzenlendi. Rüşvet operasyonunda CHP'li Başkan Kadir Aydar'ın da bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan zanlılar. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna getirilmeye başlandı.


  • Kadir Aydar’ın ise ifadesinde, Gül Derya Demir’in bu iddialarını yalanlayarak, “Vekil Suzan Şahin ile bir görüşmemiz oldu. Ancak kendisi bana böyle bir şey söylemedi. Aramızda Gül Derya Demir’in söylediği gibi bir konuşma geçmemiştir. Suzan Şahin, şahittir. Ona da sorabilirsiniz” dediği öne sürüldü.

Gözaltına alınan eski CHP'li Başkan Aydar: Rüşvet almadım
GÜNDEM
Gözaltına alınan eski CHP'li Başkan Aydar: Rüşvet almadım



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