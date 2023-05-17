Rusya duyurdu: Yüksek hassasiyetli silahla vurduk

Konaşenkov, Rus savunma sistemlerince HIMARS çok namlulu roketatar füzesinin engellendiğini aktararak, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 427 uçak, 233 helikopter, 4 bin 197 insansız hava aracı, 422 hava savunma füze sistemi, 9 bin 206 tank ve zırhlı araç, 1100 çok namlulu roketatar, 4 bin 837 obüs ve havan topu, 10 bin 267 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.