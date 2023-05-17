Rusya: Ukrayna'nın vurduğunu açıkladığı kadar Kinjal füzesi fırlatmadık

Söz konusu açıklamaları yalanlayan Şoygu, "Her seferinde vurduklarını açıkladıkları kadar Kinjal füzesi fırlatmadık. Üstelik Ukrayna'nın engellediğini açıkladığı füze sayısı, fırlattığımız füze sayısından üç kat daha fazladır. Ayrıca Amerikan savunma sistemlerinin kimin tarafından yönetildiği konusunda soru işaretleri var." ifadelerini kullandı.