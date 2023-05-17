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Dünya

Rusya: Ukrayna'nın vurduğunu açıkladığı kadar Kinjal füzesi fırlatmadık

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın 6 Rus hipersonik "Kinjal" füzesinin vurulduğu yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

07:38 . 17/05/2023 Çarşamba
AA
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

Şoygu, Rus haber ajansı Ria'ya yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın "6 Rus hipersonik Kinjal füzesinin vurulduğu" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.


Söz konusu açıklamaları yalanlayan Şoygu, "Her seferinde vurduklarını açıkladıkları kadar Kinjal füzesi fırlatmadık. Üstelik Ukrayna'nın engellediğini açıkladığı füze sayısı, fırlattığımız füze sayısından üç kat daha fazladır. Ayrıca Amerikan savunma sistemlerinin kimin tarafından yönetildiği konusunda soru işaretleri var." ifadelerini kullandı.


Rusya Savunma Bakanlığı, hipersonik "Kinjal" füzesiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ABD yapımı "Patriot" hava savunma sistemini vurduklarını bildirmişti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ise Rus ordusu tarafından fırlatılan 6 "Kinjal" füzesi dahil toplam 18 Rus füzesinin hava savunma sistemlerince vurulduğunu açıklamıştı.




#Kinjal füzesi
#Rusya
#savaş
#Şoygu
#Ukrayna
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