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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararını ele aldı.

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Haber Merkezi AA
Rusya Ukrayna krizinde sıcak gelişme! Başkan Erdoğan, Zelensky ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Senegal'de bulunduğu sırada yaptığı görüşmede, Donbas'taki gelişmeleri ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplantısı neticesinde açıklanan kararları yakından takip ettiğini belirtti.

Türkiye'nin tutumunu Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayla ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde cumhuriyetleri tanımasının kabul edilmez olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını, sorunun çözümü için uluslararası alanda diplomasinin tüm imkanlarından yararlanılması gerektiğini vurguladı.

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