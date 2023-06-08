Rusya'dan Türkiye açıklaması: Erdoğan’ın açıklamalarına odaklanıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herson’daki Kakhovka Barajı'nın yıkılmasıyla ilgili Putin ve Zelenski ile görüşerek taraflara patlamayı araştırmak için uluslararası komisyon kurulması çağrısı yaptı. Rus ve Ukraynalı uzmanların, BM’nin ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini söyledi.