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Rusya'dan Türkiye açıklaması: Erdoğan’ın açıklamalarına odaklanıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile ilişkilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü işbirliğini geliştirme niyeti yönündeki açıklamalarına odaklandıklarını bildirdi.

07:28 . 8/06/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Zaharova, haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.


Türkiye’de yeni hükümetin Rusya ve ABD ile dengeli ilişkiler yürütmesini bekleyip beklemediğine ilişkin bir soruyu cevaplayan Zaharova
, her şeyden önce Türkiye’nin seçilmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Ankara'nın, Rusya ile iki ülkenin halklarının temel çıkarlarını karşılayan, karşılıklı yarar sağlayan, çok yönlü işbirliğini geliştirmeye devam etme niyetinde olduğu” yönündeki açıklamalarına odaklandıklarını belirtti.

Sözcü Zaharova, "Böyle yapıcı bir tutumu memnuniyetle karşılıyoruz. Kendi payımıza böyle ikili bir anlayışın uygulanmasını teşvik edeceğiz ve ortaya çıkması gereken sonuçları takip edeceğiz.” ifadelerini kullandı.




#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
#Türkiye ile ilişkiler
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