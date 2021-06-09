Gündem Rütbesi sökülen Serdar Atasoy için istenen ceza belli oldu
POLİTİKA

Rütbesi sökülen Serdar Atasoy için istenen ceza belli oldu

15 Temmuz ihaneti sırasında Bangladeş’te ‘albay’ rütbesiyle askeri ataşe olan Serdar Atasoy, FETÖ’cü şüphesiyle merkeze çekilmesine rağmen basamakları peş peşe tırmanıp tuğgeneral olmuş, 2. Ordu’da ‘Harekât Başkanı’, 5 Ağustos 2020’de Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı yapılmıştı. FETÖ’nün ‘Cumhurbaşkanına yaver olacaklar’ listesinde de olan Atasoy’u kim veya kimlerin koruduğu Yeni Şafak Gazetesi'nin manşetiyle gündeme oturmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanan emekli tuğgeneral Serdar Atasoy hakkında 32,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber Merkezi DHA
Rütbesi sökülen Serdar Atasoy için istenen ceza belli oldu
Serdar Atasoy

Yüksek Askeri Şura kararıyla, 30 Ağustos 2020'de, tuğgeneralliğe terfi ederek, KKK İstihbarat Daire Başkanlığı görevine atanan ve ardından emekliye ayrılan Serdar Atasoy, 27 Ocak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Atasoy, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı. Atasoy hakkında yürütülen soruşturma, tamamlanarak, iddianame düzenlendi. İddianamede; Serdar Atasoy'un, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bangladeş'in başkenti Dakka'da askeri ataşe olarak görevde bulunduğu, 'Genelkurmay Çatı Davası’nda yargılanıp ceza alan, sözde 'yurtta sulh konseyi' üyesi eski tuğamiral Sinan Sürer tarafından kurulan 'Ataşeler' isimli WhatsApp grubunda 'Emredersiniz komutanım' yazdığı, yürütülen soruşturmada delil yetersizliği nedeniyle hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

Bu adamı kim korudu
GÜNDEM
Bu adamı kim korudu

ÖRGÜT ELEBAŞI GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜ

Serdar Atasoy'un örgütün 'mahrem imam'ları ile irtibatı, iddianamede detaylı yer aldı. Atasoy'un, 1988'de İzmir Atatürk Erkek Lisesi'nde yatılı olarak okuduğu süreçte örgütle tanıştığı, kendisinden sorumlu 'Yavuz' kod isimli 'mahrem imam'ın yönlendirmesiyle Harp Okulu sınavlarına hazırlandığı kaydedildi. Sınav sorularının Atasoy'a verildiği belirtilen iddianamede, 1995-1996 yıllarında Tuzla Piyade Okulu'nda eğitim aldığı süreçte Altunizade'de bulunan dershanenin en üst katında örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü, elini öptüğü ve Gülen'in kendisine 'teğmen rütbesi'ni taktığı anlatıldı. İddianamede, Atasoy’un soruları sınavdan önce alarak, kurmaylık sınavını kazandığı aktarılırken, 2006-2014'te görev yaptığı Kars, İstanbul ve KKTC'de 4 'mahrem imam' ile ankesörlü telefonla irtibat sağladığı belirtildi.

Daha kaç Atasoy var?
GÜNDEM
Daha kaç Atasoy var?

32,5 YIL HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Serdar Atasoy'un 'mahrem imam'larla ilgili bilgiler verdiği belirtilerek, usulsüzce atandığı kamu görevi nedeniyle daha fazla haksız maaş alıp, kamuyu zarara uğrattığı ve üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'resmi belgede sahtecilik' ile 'zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işlediği ileri sürüldü. Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Atasoy hakkında bu suçlardan 32,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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