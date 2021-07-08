Rütbesini FETÖ elebaşının taktığını itiraf etmişti: Eski general mahkemede çark etti

Eski tuğgeneral Serdar Atasoy, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliği suçundan yargılanmasına devam edilen eski albay Yıldırım Güneş'in davasında tanık olarak dinledi.

Mahkeme Başkanı Mustafa Kemal Çatak, eski tuğgeneral Atasoy'a, emniyet ifadesinde Yıldırım Güneş'in örgüte mensup olduğuna dair bilgi verdiğini hatırlatarak bu konuda bildiklerini anlatmasını istedi.

Sanık Güneş'i Harp Okulundan tanıdığını, ayrıca Harp Akademisinde iki yıl beraber öğrenim gördüğünü anlatan Atasoy, "Daha sonra görev nedeniyle Yıldırım Güneş'i gördüğüm oldu. Ancak örgütsel olarak tanımıyorum kendisini" dedi.

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Bunun üzerine Başkan Çatak, Atasoy'un soruşturma aşamasında, Güneş için "Bu şahıs benim devre arkadaşımdır. Kurmaylık sınavı sonrasında akademiye birlikte gittiğim kişidir. Bu şahıs da örgütten idi." dediği ifadesini okudu.

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Sanık Güneş'in örgütsel bir ilişkisinin olduğuna dair beyanda bulunmadığını iddia eden Atasoy, itiraf içeren ifadesinin baskıyla alındığını ileri sürdü.

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Emniyet ifadesinde 2015'e kadar örgütle ilişkisini sürdürdüğünü, kendisinden sorumlu mahrem imamla operasyonel hat ve ankesörle iletişim kurduğunu itiraf eden Atasoy, mahkeme huzurunda ise "Yıllar önce örgütle temasımı kesmiş bir insanım. Zaten o zaman örgüt olduğunu bilseydim böyle bir yapı içerisinde olmazdım." iddiasında bulundu.

Önceki beyanlarını inkar ettiğine ilişkin tutulan duruşma zaptı Atasoy'un yargılandığı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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Emniyette örgütsel bağını anlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre örgüt içerisinde "Servet" kod adını kullanan Atasoy, 1996'da Harp Okulundan teğmen olarak mezun oldu.

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Atasoy emniyet ifadesinde, İstanbul Altunizade'deki FEM dershanesinde teğmen rütbesini örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını, kendisinin de Gülen'in elini öptüğünü itiraf etti.

O günden itibaren FETÖ'nün askeri yapılanması içerisinde yer alan Atasoy, 2003'te örgütün kendisine verdiği sınav sorularıyla kurmaylık sınavını kazandı.

Piyade kurmay albay rütbesindeyken 30 Ağustos 2020 Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirilen Atasoy, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına atandı.

Bu göreve başlamadan kısa süre önce Harekat Başkanlığı, ardından ise 4. Kolordu Komutanlığı emrine verilen Atasoy, emekliye ayrıldı.

Atasoy, 2006-2014 yılları arasında görev yaptığı Kars, İstanbul ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde örgütün 4 farklı mahrem imamıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat sağladı.

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Ayrıca Atasoy'un telefonu ile mahrem imamların kullandığı "patates hat" olarak bilinen operasyonel telefonların 23 kez ortak baz sinyali verdiği tespit edildi.

Tutuksuz yargılanan Atasoy hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 32,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.