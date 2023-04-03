Saadet Partili Bülent Kaya'dan Yedili Masa itirafı: Paratoner vazifesi görüyoruz

"Millî Görüşçü kardeşlerime sesleniyorum. Parti Genel Merkez yönetiminde artık çözüm kalmamıştır. Bu iş, tabanı oluşturan samimi, gayretli, cefakâr, çileli Millî Görüşçü kardeşlerimizin omuzlarındadır. Şu an da partinin girdiği ittifakın hareketimize, partiye ve millete fayda getirmeyeceği açıktır. Ne olacağını istişare etmeden bir oldubittiye getirilip dayatılan ittifakı ve çıkardığı cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu şartlarda desteklememiz düşünülemez"