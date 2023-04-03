Saadet Partili Bülent Kaya'dan Yedili Masa itirafı: Paratoner vazifesi görüyoruz

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, "Saadet Partisi’nin Millet İttifakındaki varlığı algıları engelleyen bir paratoner vazifesi görmektedir." açıklamasında bulundu.
HDP destekli Yedili koalisyonla seçimlere giden Millet İttifakı'nda yaşanan krizler giderek alevleniyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve HDP'nin ortaklığı Saadet Partisi'ndeki çatlağı giderek derinleştiriyor.
Saadet Partisi'nde kriz büyüyor
Geçtiğimiz hafta açıklamada bulunan Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki göstererek şu açıklamalarda bulunmuştu:
'Mücahit' benzetmesi büyük tepki çekmişti
Saadet Partili Ümit Çebi'nin Necmettin Erbakan ile özdeşleşen 'mücahit' unvanını Kılıçdaroğlu için kullanması milli görüş tabanında büyük tepkilere neden olmuştu.
Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerinde poz vermesine tepki gelmedi
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun katıldığı iftar programında seccade üzerinde poz vermesine Saadet Partisi'nden bir tepki gelmemesi de krizi derinleştirdi.
"Saadet Partisi paratoner vazifesi görmektedir"
Kaya'nın bu açıklaması tepkilere neden oldu.