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Saadet Partili Karaduman Altılı Masa'yı eleştirdi: Koalisyonun riskleri var halk AK Parti'ye dönüyor

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, katıldığı yayında Altılı masaya eleştirilerde bulundu. Bir ülkenin koalisyonla yönetilmesinin riskleri olduğunu söyleyen Karaduman, "Son yapılan anketlerde AK Parti'ye yeniden bir dönüşün olduğunu görebiliyoruz." dedi.

11:53 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman

Altılı masa liderleri, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde 11'inci kez bir araya gelecek.

Seçim tarihinin açıklanmasına rağmen henüz bir aday belirleyemeyen liderler aylar sonra ilk kez aday belirleme sürecine girecek. Ortak aday konusunda anlaşan liderler, adaylık için öne çıkan isimleri dillendirecek.

Altılı masanın toplantısı öncesinde Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Karaduman, cumhurbaşkanı adayının Temel Karamollaoğlu olması gerektiğini söyledi.

"ADAY KARAMOLLAOĞLU OLMALI"

TV5'te katıldığı programda konuşan Karaduman
"'Cumhurbaşkanı adayının kazanabilecek bir aday olması gerekir"
diyerek ,
"Bu kişinin de, Bu kişinin de, sayın Temel Karamollaoğlu olması gerektiği kanaatindeyim. Devlet tecrübesiyle, siyasi birikimiyle Sayın Karamollaoğlu'nun olması gerekiyor.''
ifadelerini kullandı.

ALTILI MASAYA ELEŞTİRİ: HALK AK PARTİ'YE DÖNÜYOR

Altılı masaya eleştirilerde bulunan Karaduman şöyle konuştu:

"Türkiye'de aslında AK Parti'den kopan seçmenin herhangi bir partiye evrilmediğini, kararsız bir seçmen olarak konumlandığını son yapılan anketlerde AK Parti'ye yeniden bir dönüşün olduğunu görebiliyoruz. Koalisyonla bir ülkenin yönetilmesinin hiç şüphesiz riskleri vardır. Altılı masada bir kriz varsa niye kriz var diye insanımızı da suçlamamak gerekir"


#Altılı masa
#Saadet Partisi
#Abdulkadir Karaduman
8 dakika önce
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Saadet Partili Karaduman Altılı Masa'yı eleştirdi: Koalisyonun riskleri var halk AK Parti'ye dönüyor
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