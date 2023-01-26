Saadet Partili Karaduman Altılı Masa'yı eleştirdi: Koalisyonun riskleri var halk AK Parti'ye dönüyor

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Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman
Altılı masa liderleri, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde 11'inci kez bir araya gelecek.
Seçim tarihinin açıklanmasına rağmen henüz bir aday belirleyemeyen liderler aylar sonra ilk kez aday belirleme sürecine girecek. Ortak aday konusunda anlaşan liderler, adaylık için öne çıkan isimleri dillendirecek.
Altılı masanın toplantısı öncesinde Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Karaduman, cumhurbaşkanı adayının Temel Karamollaoğlu olması gerektiğini söyledi.
Altılı masaya eleştirilerde bulunan Karaduman şöyle konuştu: