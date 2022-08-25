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POLİTİKA

Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman: Bize kimse FETÖ'cü demesin

Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, TVNET' canlı yayınında soruları yanıtladı. "15 Temmuz'da, darbeye katılan askeri öğrenciler için onlarca delile rağmen "Masum, günahsız " ifadesini kullanmak ne kadar doğru?" sorusuna yanıt veren Karaduman "Biz 15 Temmuz yaşanmadan "Darbe olacak" dedik. Bize kimse FETÖ'cü demesin" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman: Bize kimse FETÖcü demesin
Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman TVNET'e konuk oldu.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

FETÖ yargılanmaları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Karaduman "15 Temmuz kalkışmasına karışanlar yargı önünde hesap vermelidir. Sultanbeyli davası meselesini takip ediyoruz. Bu öğrenciler, tatbikat var diye kandırılarak oraya götürülüyorlar" diye konuştu.

"15 Temmuz'da, darbeye katılan askeri öğrenciler için onlarca delile rağmen "Masum, günahsız " ifadesini kullanmak ne kadar doğru?" sorusuna yanıt veren Karaduman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukların oynadığı bazı oyunlar var, bu oyunları oynarken şifreler yazıyorsunuz. Şifreleri yazınca size silah, araba, tank veriyorlar. Bu şifrelerin olduğu kağıdı bile darbecilerin kağıdıdır diye haber yapıldığı dönemleri yaşadı bu ülke. Saadet Partisi'nin 'suçlular cezasını çeksin, suçsuzların da hukuk nezdinde masumiyet karinesi çerçevesinde ele alınsın' demesinden daha doğal bir şey olamaz.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman: Bize kimse FETÖ'cü demesin
OYNAT 05:32
Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman: Bize kimse FETÖ'cü demesin
Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, TVNET' canlı yayınında soruları yanıtladı. '15 Temmuz'da, darbeye katılan askeri öğrenciler için onlarca delile rağmen 'Masum, günahsız ' ifadesini kullanmak ne kadar doğru?' sorusuna yanıt veren Karaduman 'Biz 15 Temmuz yaşanmadan 'Darbe olacak' dedik. Bize kimse FETÖ'cü demesin' ifadelerini kullandı.
  • Saadet Partisi olarak biz 15 Temmuz hadisesi yaşanmadan önce Sayın Cumhurbaşkanına gittik, 'Bir darbe olacak, bu ülkede birileri darbe yapmaya hazırlanıyor' diyen, bu kardeşlik vazifesini millet adına ülke adına bu sorumluluğu yerine getirmiş bir partiyiz. Dolayısıyla kimse Saadet Partisi'ni ele almaya kalkmasın, kimse Saadet Partilileri FETÖ'cülükle itham etmeye böyle bir kanaate varmaya çalışmasın."

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