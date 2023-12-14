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Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde anjiyo sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti. Hasan Bitmez için Meclis'te bugün saat 16.00'da cenaze töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
12:52 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 13:34 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Meclis kürsüsünde konuşurken fenalaşarak yere yığılmıştı.
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Meclis kürsüsünde konuşurken fenalaşarak yere yığılmıştı.

TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti.

Sağlık Bakanı Koca: Saat 11:50'de vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50’de vefat etti.
" ifadelerini kullandı.

Koca, "Sayın vekilimize Allah’tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, sosyal medya hesabından, "Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez'i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." açıklamasında bulundu.

Meclis'te tören düzenlenecek

Hasan Bitmez için Meclis'te bugün saat 16.00'da cenaze töreni düzenlenecek.

Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.



#Saadet Partisi
#Kocaeli
#Hasan Bitmez
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