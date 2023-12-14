Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti.
Sağlık Bakanı Koca: Saat 11:50'de vefat etti
Koca, "Sayın vekilimize Allah’tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, sosyal medya hesabından, "Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez'i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." açıklamasında bulundu.
Meclis'te tören düzenlenecek
Hasan Bitmez için Meclis'te bugün saat 16.00'da cenaze töreni düzenlenecek.
Erdoğan'dan taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.