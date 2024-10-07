Millî Görüş Hareketi'nin ileri gelenlerinden Türk siyasetinin çınarı Mehmet Recai Kutan, 94 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Recai Kutan, Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın en yakın mesai arkadaşlarından biriydi. Saadet Partisi acı haberi resmi açıklamayla duyurdu.
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti.
"Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun"
Saadet Partisi acı haberi resmi açıklamayla duyurdu.
Siyasilerden taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi mücadelesi her daim hayırla yad edilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatına ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Recai Kutan için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş mesajında şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Mekânı cennet, makamı âli olsun
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan taziye mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'a Allah'tan rahmet diledi.
Erbaş, Kutan'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
Recai Kutan kimdir?
1930 yılında Malatya’da doğmuştur.
Mehmet Recai Kutan; ilk, orta ve lise tahsilini Malatya’da yapmıştır. Lise tahsili sırasında edebiyat öğretmeni olan ünlü şair Arif Nihat Asya’dan çokça etkilenmiştir.
1947 yılında Malatya Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesine girmiş ve buradan da 1952 yılında mezun olmuştur.
Üniversite yıllarında güreş, musiki, yayıncılık gibi alanların yanı sıra talebe birliklerinde birçok önemli çalışmalara imza atmıştır.
Recai Kutan, iş hayatına atılmasından sonra 1954 yılında Mebrure Hanım ile evlenmiş ve bu evlilikten İsmail, Abdülaziz Murat ve Ahmet isimli üç çocuğu olmuştur.
Evliliğinden yaklaşık beş ay sonra da İstanbul Kâğıthane’deki İstihkâm Yedek Subay Okuluna askerlik görevi için katılmış, 1955 yılında da askeri eğitiminin ardından Adapazarı Süvari Tümeni İstihkâm Birliğine dâhil olarak askerliğini tamamlamıştır.
Siyasi hayatı
19 Temmuz 1983’te kurulan Refah Partisi’nde Genel Başkan Yardımcılığı ve Malatya Milletvekilliği yapmıştır. 1996-1997 yılları arasında 54. Erbakan Hükümeti’nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmış ve D-8’in (Developing 8) kuruluş aşamasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile birlikte mücadele vermiştir.
1983'te kurulan Refah Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Kutan, 20. Dönem Malatya Milletvekili olarak Meclis'e girdi.
1996-1997 yılları arasında 54. Hükümet'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı. Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından Fazilet Partisi'nin genel başkanlığına seçilen Kutan, partinin kapatılmasından sonra 2001 yılında Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve kurucu genel başkanlık görevini üstlendi. 26 Ekim 2008'deki olağan kongrede genel başkanlık görevini Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a devretti.