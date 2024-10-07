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Türk siyasetinin çınarı Recai Kutan Hakk'a yürüdü

Türk siyasetinin çınarı Recai Kutan Hakk'a yürüdü

11:587/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Milli görüş siyasetinin simge isimlerinden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan Hakk'a yürüdü.
Milli görüş siyasetinin simge isimlerinden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan Hakk'a yürüdü.

Millî Görüş Hareketi'nin ileri gelenlerinden Türk siyasetinin çınarı Mehmet Recai Kutan, 94 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Recai Kutan, Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın en yakın mesai arkadaşlarından biriydi. Saadet Partisi acı haberi resmi açıklamayla duyurdu.

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti.

"Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun"

Saadet Partisi acı haberi resmi açıklamayla duyurdu.


Saadet Partisi'nin resmi X hesabından paylaşılan mesajda;
"Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı Muhterem Büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun"
denildi.


Siyasilerden taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi mücadelesi her daim hayırla yad edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatına ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.


Erdoğan,
"Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu üyesi, Türk siyasetinin mümtaz şahsiyetlerinden biri olan Sayın Recai Kutan Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum Recai Kutan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Saadet Partisi'ne ve Milli Görüş camiamıza başsağlığı diliyorum. Sayın Recai Kutan, siyasi mücadelesi ve ülkemize vermiş olduğu değerli hizmetlerle inşallah her daim hayırla yad edilecektir. Mekanı cennet olsun"
ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Recai Kutan için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İnna lillahi ve inna ileyhi raciûn.

Millî Görüş hareketinin duayenlerinden; ahlakı, kişiliği ve devlet adamlığıyla Türk siyasetinin saygın isimlerinden, ömrünü Allah'ın rızasına ve Türkiye'nin kalkınmasına adayan Recai Kutan ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Rabbim onu rahmetiyle kuşatsın, mekânı cennet olsun."


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Mekânı cennet, makamı âli olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı yayımladı.


Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında,
"Milli görüş davasının öncülerinden, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'a Cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun"
ifadelerini kullandı.


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan taziye mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'a Allah'tan rahmet diledi.


Erbaş, Kutan'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Görüş hareketinin çınarlarından, devletimizin sanayileşme ve kalkınma hamlelerinde büyük emeği olan, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Başkanı değerli büyüğümüz Recai Kutan ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Cenabıhak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun"

Recai Kutan kimdir?

1930 yılında Malatya’da doğmuştur.


Mehmet Recai Kutan; ilk, orta ve lise tahsilini Malatya’da yapmıştır. Lise tahsili sırasında edebiyat öğretmeni olan ünlü şair Arif Nihat Asya’dan çokça etkilenmiştir.


1947 yılında Malatya Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesine girmiş ve buradan da 1952 yılında mezun olmuştur.


Üniversite yıllarında güreş, musiki, yayıncılık gibi alanların yanı sıra talebe birliklerinde birçok önemli çalışmalara imza atmıştır.


Recai Kutan, iş hayatına atılmasından sonra 1954 yılında Mebrure Hanım ile evlenmiş ve bu evlilikten İsmail, Abdülaziz Murat ve Ahmet isimli üç çocuğu olmuştur.


Evliliğinden yaklaşık beş ay sonra da İstanbul Kâğıthane’deki İstihkâm Yedek Subay Okuluna askerlik görevi için katılmış, 1955 yılında da askeri eğitiminin ardından Adapazarı Süvari Tümeni İstihkâm Birliğine dâhil olarak askerliğini tamamlamıştır.

Siyasi hayatı

19 Temmuz 1983’te kurulan Refah Partisi’nde Genel Başkan Yardımcılığı ve Malatya Milletvekilliği yapmıştır. 1996-1997 yılları arasında 54. Erbakan Hükümeti’nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmış ve D-8’in (Developing 8) kuruluş aşamasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile birlikte mücadele vermiştir.


1983'te kurulan Refah Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Kutan, 20. Dönem Malatya Milletvekili olarak Meclis'e girdi.

1996-1997 yılları arasında 54. Hükümet'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı. Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından Fazilet Partisi'nin genel başkanlığına seçilen Kutan, partinin kapatılmasından sonra 2001 yılında Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve kurucu genel başkanlık görevini üstlendi. 26 Ekim 2008'deki olağan kongrede genel başkanlık görevini Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a devretti.


#Recai Kutan
#gündem
#Saadet Partisi

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