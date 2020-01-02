Saadet Partisi Libya tezkeresine destek verme kararını değiştirdi

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Genel Kurul, saat 14.00'te TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında açıldı.

İP-CHP-HDP liderleri tezkere görüşmeleri başlamadan önce karara "hayır" diyeceklerini duyururken, Saadet Partisi Lideri Temal Karamollaoğlu "evet" diyeceklerini duyurmuştu.

GÜNDEM Meclis Libya tezkeresi için toplandı

SAADET'İN VEKİLİ "HAYIR" DEDİ

Meclis'te sadece 2 vekil bulunduran Saadet Partisi'nde vekiller, kendi arasında anlaşamadı.

Parti lideri Karamollaoğlu'nun aksine ifadeler kullanan 2 vekilden biri olan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, tezkereye "hayır" dedi.

Karaduman, "‘Sonunu düşünen kahraman olamaz’ gibi akla ziyan açıklamalarla bu meselenin çözüme kavuşamayacağını, zira aklın bir işin sonunu düşünmek zorunda olduğuna inanan bir inancın mensuplarıyız. Libya'da olacak olanların vebali, mevcut hükümetin omuzlarındandır." dedi.

GÜNDEM Libya tezkeresi Meclis'e sunuldu: Genel Kurul 2 Ocak Perşembe olağanüstü toplanacak

"PARTİM ADINA HAYIR DİYORUM"

Karaduman, "Libya tezkeresini kabul etmediğimizi Saadet Partisi adına ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Libya tezkeresi öne çekildi

CİHANGİR İSLAM DA OY KULLANMAYA GELMEDİ

SP'nin İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ise; Libya'ya asker göndermek için düzenlenen oturuma katılmayacağını ve oy kullanmayacağını duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İslam, “Libya’ya asker gönderme konusunun görüşüleceği bugünkü TBMM oturumuna katılmama kararı aldım. Oturuma girmeyecek ve oy kullanmayacağım.” ifadesini kullandı.