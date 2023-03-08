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Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın'dan Akşener'in HDP çıkışına cevap: Kılıçdaroğlu ziyaret edecek etmezse büyük eksiklik olur

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "CHP, HDP'yle görüşebilir ama masaya getiremez" açıklamasıyla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret edeceği adreslerden birinin de HDP olduğunu söyleyen Aydın, "Elbette ziyaret etmesi gerekir. Ziyaret etmemesi büyük bir eksiklik olur" dedi.

10:01 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CHP HDP ile görüşebilir"

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Akşener, Altılı Masa-HDP ilişkisiyle ilgili şunları söyledi:

"CHP bizim olduğumuz masaya HDP'yi getiremez. HDP ile bakanlık, şu bu gibi alışveriş olması mümkün değil. CHP tabii ki HDP ile istediği gibi görüşebilir ama bize asla getiremez."

"Ziyaret etmemesi büyük eksiklik olur"

Akşener'in bu açıklamalarının ardından canlı yayına bağlanan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Akşener'in "CHP, HDP'yle görüşebilir ama masaya getiremez" açıklaması üzerine şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, 13. Cumhurbaşkanı olarak 85 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Pek tabii olarak, yarından itibaren -şu anda planlanıyor- her kesimi, siyasi partileri, STK'ları ziyaret edecek. Bu siyasi partilerden birisi de HDP'dir. Elbette ziyaret etmesi gerekir. Ziyaret etmemesi büyük bir eksiklik olur. HDP'nin talep edeceği şeyler özgürlüktür refahtır. Bakanlık da talep edebilir. Sayın Kılıçdaroğlu karar verecektir."




#Birol Aydın
#Saadet Partisi
#Meral Akşener
#HDP
3 saat önce
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Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın'dan Akşener'in HDP çıkışına cevap: Kılıçdaroğlu ziyaret edecek etmezse büyük eksiklik olur
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