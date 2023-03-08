Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın'dan Akşener'in HDP çıkışına cevap: Kılıçdaroğlu ziyaret edecek etmezse büyük eksiklik olur

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"CHP HDP ile görüşebilir"
Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Akşener, Altılı Masa-HDP ilişkisiyle ilgili şunları söyledi:
"Ziyaret etmemesi büyük eksiklik olur"
Akşener'in bu açıklamalarının ardından canlı yayına bağlanan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Akşener'in "CHP, HDP'yle görüşebilir ama masaya getiremez" açıklaması üzerine şunları söyledi: