Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Saadet Partisinde İstanbul istifası Allah sizi bildiği gibi yapsın
POLİTİKA

Saadet Partili Tuzluca Belediye Başkanı İstanbul seçimine tepki göstererek istifa etti

Saadet Partisi'nde İstanbul istifası: Allah sizi bildiği gibi yapsın

İstanbul seçimlerini CHP'nin adayı İmamoğlu'nun kazanmasının ardından, Saadet Partili Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan partisine tepki göstererek istifa ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan
Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan

31 Mart'taki yerel seçimlerde Iğdır'da Tuzluca Belediye Başkanlığına seçilen Saadet Partili Ahmet Sait Sadrettin Türkan, İstanbul seçimlerini CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından partisini eleştirerek yolunu ayırdığını açıkladı.

'CİHAT ANLAYIŞINIZ BUYSA...'

Haber7'de yer alan habere göre; İstanbul'un yanlış ellere teslim edildiğini belirten Türkan ''Tebrikler Saadet Partisi... Kazandırdınız. Cihat anlayışınız buysa, yarın sabah ilk işim mensubu olduğum, ne yapmaya çalıştığı belli olmayan, Aziz İstanbul'u yanlış ellere teslim eden bu siyasi organizasyondan yolumu ayırmaktır. Allah sizi bildiği gibi yapsın.'' diyerek istifasını açıkladı.

Ahmet Sait Sadrettin Türkan, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 28 oyla Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde belediye başkanlığını kazanmıştı.

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