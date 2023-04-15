Saatler öncesinden sinyali vermişti: Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti

Kardeş ülke Azerbaycan'da iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi, 14 Mayıs'taki seçimler münasebetiyle AK Parti'ye destek ziyaretinde bulundu. Parti Genel Başkanvekili Tahir Budagov ve beraberindeki heyet, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını ifade eden Budagov, "Biz her zaman Türk kardeşlerimize, AK Parti'ye ve onun genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız." dedi.