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Saatler öncesinden sinyali vermişti: Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti

HDP'nin de dahil olduğu ittifaka sırtını yaslayan İYİ Parti'de istifa depremleri yaşanmaya devam ediyor. Peş peşe istifalarla sarsılan partide son olarak ise İYİ Parti Genel Başkanı Danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti’den istifa ettiğini ve AK Parti’ye katıldığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katılan Özvarinli, "Sizden ve bu mazi esnasında incittiğim herkesten helallik istiyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve değerli AK Parti ailesinden, hepinizden, kardeşlerimden, sayın bakanımdan helallik istiyorum." dedi. Özvarinli'ye rozetini AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Özhaseki taktı. Öte yandan Özvarinli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'den ayrılık sinyallerini verdiği de görüldü.

22:03 . 15/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hasan Sami Özvarinli, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçti

Hasan Sami Özvarinli, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçti

Yedili Masa'da HDP ile kol kola yürümesi nedeniyle tabandan çığ gibi tepkiler çeken İYİ Parti'de istifa depremlerinin de ardı arkası kesilmiyor.

Her gün yeni bir ismin istifasını duyurduğu İYİ Parti'de bu kervana katılan son kişi ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanlığını yapan Hasan Sami Özvarinli oldu.

Özvarinli, AK Parti'nin Kayseri'de gerçekleştirdiği Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda İYİ Parti’den istifa ettiğini ve AK Parti’ye katıldığını açıkladı.

AK Parti'ye katılan Özvarinli'ye rozetini AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Özhaseki taktı.



Saatler öncesinden sinyali vermiş

Öte yandan AK Parti'ye katılan Hasan Sami Özvarinli'nin saatler öncesinden İYİ Parti'den ayrılık sinyali verdiği ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özvarinli'nin, "Anadolu'nun kavruk tenli çocukları ülkeyi yönetecekti, milliyetçiler iktidara yürüyecek ve en başta Ülkücüler olacaktı. Bu ideallerle yola çıktık! Varımızı yok ettik, hatıralarımızı tükettik. Geldiğimiz noktada ise satılığa çıkmış milletvekili aday listeleri bizi karşılamakta!" ifadelerini kullandığı görüldü.




#AK Parti
#İYİ Parti
#Kayseri
#Hasan Sami Özvarinli
#İstifa
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