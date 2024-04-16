Saat&Saat çocukların gelişimine katkı sağlamak için çalışmalarına devam ediyor

Saat&Saat, köklü bir geçmişe sahip olup, 1971 yılından beri saat sektöründe varlığını sürdürmektedir. 1994 yılında markalaşan Saat&Saat, dünya çapında tanınmış markaların Türkiye distribütörü olarak sektörde önemli bir konuma gelmiştir. İlk olarak Adidas’ı, ardından da DKNY markasını portföyüne ekleyerek büyümesini sürdürmüş ve sonraki yıllarda Versace, Raymond Weil, Maurice Lacroix, Michael Kors, Fossil, Philipp Plein, Guess, Gc, Emporio Armani, Tommy Hilfiger, Lacoste, Diesel, Calvin Klein, Missoni, Jacques Philippe, Welder, Universe Constant, Milano X Change, Wesse, U.S. Polo Assn, Ted Baker, Furla, Kenneth Cole, Tory Burch gibi global 30'dan fazla saat ve takı markasının Türkiye distribütörlüğünü üstlenmiştir. 158 mağaza ve shop-in-shop, 469 bayi, www.saatvesaat.com.tr ve tüm pazaryerleri üzerinden Saat&Saat, 30 yıllık deneyimiyle ürünlerini müşterilerine sunmaktadır. Türkiye genelinde tüm markalara teknik servis hizmeti vermektedir.