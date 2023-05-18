Sabah Gazetesi'ne baskın: Almanya’dan FETÖ güdümlü operasyon

Firari FETÖ’cülere kucak açıp Türkiye karşıtı yayın yapmalarına göz yuman Almanya’dan yeni ikiyüzlülük. Alman polisi, ülkede yaşayan firari FETÖ’cülerin şikayeti üzerine Sabah Gazetesi’nin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenledi. FETÖ’cü Cevheri Güven’in şikayeti üzerine gazetenin Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay gözaltına alındı. Erel ve Albay’ın evleri ve gazete ofisinde arama yapıldı, bilgisayar ve telefonlarına el konuldu. Gazetecilerin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütleri devreye girdi.

KÖPEKLERLE ARAMA

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Erel ve Albay, akşam üzeri serbest bırakıldı. Serbest kalmaları sonrası açıklama yapan gazeteciler İsmail Erel ile Cemil Albay, adeta bir teröriste yapılan muameleye maruz kaldıklarını ve hukuki haklarını arayacaklarını söyledi. Albay, evinde köpeklerle arama yapıldığını kaydetti.

TACİZ VE YILDIRMA EYLEMİ

Hukuksuz baskın sonrası Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Dışişleri’ne çağırıldı. Alman büyükelçiye, gözaltıların Türk basınına yönelik taciz ve yıldırma eylemi olduğu, seçimden hemen sonra ifadeye bile çağırılmadan yapılan gözaltının maksatlı olduğu vurgulandı. Basın özgürlüğünde dünyaya ders vermeye kalkan Almanya’nın özgür basına yönelik eyleminin çifte standartlı yaklaşımını ortaya koyduğu kaydedildi.

Almanya’ya bir kınama da İletişim Başkanlığı’ndan geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Almanya’nın gazetecileri susturmaya yönelik bu tutumunu kabul edilemez buluyor ve bu ülkedeki basın özgürlüğüne yönelik baskıdan endişe duyuyoruz” dedi.

UMED: ALMANYA HADDİNİ AŞTI

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) de “Kalemini, fikrini ve yüreğini terör örgütlerinin kullanımına açmadığı için haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Uluslararası hukuku hiçe sayamazsınız. Basın özgürlüğünden söz ederken, basın özgürlüğüne darbe indiremezsiniz” açıklamasını yaptı.







