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Sabah Gazetesi'ne baskın: Almanya’dan FETÖ güdümlü operasyon

Her fırsatta basın özgürlüğünden dem vuran Almanya, firari teröristleri haber yapan Türk gazetecileri gözaltına aldı. FETÖ'cülerin şikayeti üzerine Sabah Gazetesi Frankfurt Ofisi'ni basan polis, İsmail Erel ve Cemil Albay'ı alıkoydu. Almanya Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Dışişleri'ne çağrıldı. İki gazeteci akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

04:00 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cemil Albay (solda) İsmail Erel (sağda)

Cemil Albay (solda) İsmail Erel (sağda)

Firari FETÖ’cülere kucak açıp Türkiye karşıtı yayın yapmalarına göz yuman Almanya’dan yeni ikiyüzlülük. Alman polisi, ülkede yaşayan firari FETÖ’cülerin şikayeti üzerine Sabah Gazetesi’nin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenledi. FETÖ’cü Cevheri Güven’in şikayeti üzerine gazetenin Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay gözaltına alındı. Erel ve Albay’ın evleri ve gazete ofisinde arama yapıldı, bilgisayar ve telefonlarına el konuldu. Gazetecilerin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütleri devreye girdi.

KÖPEKLERLE ARAMA

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Erel ve Albay, akşam üzeri serbest bırakıldı. Serbest kalmaları sonrası açıklama yapan gazeteciler İsmail Erel ile Cemil Albay, adeta bir teröriste yapılan muameleye maruz kaldıklarını ve hukuki haklarını arayacaklarını söyledi. Albay, evinde köpeklerle arama yapıldığını kaydetti.

TACİZ VE YILDIRMA EYLEMİ

Hukuksuz baskın sonrası Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Dışişleri’ne çağırıldı. Alman büyükelçiye, gözaltıların Türk basınına yönelik taciz ve yıldırma eylemi olduğu, seçimden hemen sonra ifadeye bile çağırılmadan yapılan gözaltının maksatlı olduğu vurgulandı. Basın özgürlüğünde dünyaya ders vermeye kalkan Almanya’nın özgür basına yönelik eyleminin çifte standartlı yaklaşımını ortaya koyduğu kaydedildi.

Almanya’ya bir kınama da İletişim Başkanlığı’ndan geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Almanya’nın gazetecileri susturmaya yönelik bu tutumunu kabul edilemez buluyor ve bu ülkedeki basın özgürlüğüne yönelik baskıdan endişe duyuyoruz” dedi.

UMED: ALMANYA HADDİNİ AŞTI

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) de “Kalemini, fikrini ve yüreğini terör örgütlerinin kullanımına açmadığı için haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Uluslararası hukuku hiçe sayamazsınız. Basın özgürlüğünden söz ederken, basın özgürlüğüne darbe indiremezsiniz” açıklamasını yaptı.


FETÖ hükümlüsü Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik seçim sonucunu hazmedemeyince küfürler savurdu: Depremzedeleri toplayıp yakacakmış
FETÖ hükümlüsü Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik seçim sonucunu hazmedemeyince küfürler savurdu: Depremzedeleri toplayıp yakacakmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde seçim yarışını önde tamamlamasının ardından afetzedelere yönelik yapılan skandal bir paylaşım daha ortaya çıktı. FETÖ'nün kapatılan Zirve Üniversitesi davasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan eski yabancı diller bölüm başkanı Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Partililere küfür ederek oy veren vatandaşlara ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Deprem bölgesindeki vatandaşları Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle toplayıp yakmak istediğini söyleyen Şerife Nur Çepik, kendisine yanıt veren afetzedelere hakaret etmeyi sürdürdü.


#Sabah Gazetesi
#FETÖ
#İsmail Erel
#Cemil Albay
2 saat önce
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