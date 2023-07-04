Sabah namazına gelen bisikleti kapacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da çocukların her yıl heyecanla beklediği “Güle Oynaya Camiye Gel Projesi” kapsamındaki ilk sabah namazında çocuklarla buluştu. Selçuklu Yelda Ak Camii’ndeki proje başlangıç programında çocukların camideki sabah namazı heyecanına ortak olan Başkan Altay, yazın gelmesiyle birlikte Konya’da güzel bir geleneği bir kez daha yaşadıklarını söyledi.





26 BİN BAŞVURU

“Güle Oynaya Camiye Gel Projesi” kapsamında Konya’nın 31 ilçesindeki camilerde uygulanan projenin başlangıcını en yüksek katılımın olduğu camiyle başlattıklarını kaydeden Başkan Altay, “148 çocuğumuzla bu camide programın başlangıcını yapmış olduk. Toplamda 26 bin başvurumuz var. Bugüne kadar 70 bine yakın bisikleti çocuklarımızla buluşturmuştuk. İnşallah bu yıl da çocuklarımız 40 gün sabah namazına gelerek hediye olan bisikletlerini kazanmış olacaklar. Amacımız aslında medeniyetimizde olduğu gibi şehirlerimizin merkezinin camiler olduğunu bir kez daha hatırlatmak. Çocuklarımız için camiyle, cemaatle, mahallenin imamıyla bir tanışma fırsatı, yeni arkadaşlar edinme fırsatı, ayrıca anne babalar için de komşuluk ilişkilerinin güçlendirildiği, komşularla tanışıldığı, camilerin tekrar hayatımızın merkezinde olduğu bir dönemin başlangıcı olması açısından çok önemli. Bu yıl 2014-2015 doğumlu çocuklarımızın kayıtlarını gerçekleştirdik. Artık her yıl yaşları yenileyerek bu projeye devam edeceğiz. Hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.





CAMİLERDE BAYRAM HAVASI

Başkan Altay, amaçlarının çocukların sadece proje kapsamında 40 günde camiye gelmeleri değil, sonrasında da camiyle ve cemaatle iç içe olmalarını sağlamak olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: “Bu konuda özellikle anne babalara büyük görev düşüyor. Sabahın bu saatinde çocukların elinden tutarak buraya gelen tüm anne babalara da teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. En büyük teşekkür başta müftümüz olmak üzere imamlarımıza, din görevlilerimize. Çünkü sabahın bu saatinde bunun telaşesiyle uğraşmak, bir taraftan büyük güzellik ama bir taraftan da bir meşguliyet. Allah onlardan razı olsun. İnşallah birlikte şehrimizin camilerini bir bayram havasına dönüştüreceğimiz bir yaz geçirmiş olacağız.”



