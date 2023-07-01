Konya Ovası’nda 180 santimetrelik buğday yetişti

Tohumu geliştiren Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, “Oldukça kuru şartlar için geliştirilmiş olan makarnalık buğday çeşidi. Uzun boylu yatmaya dayanıklı, kalitesi oldukça yüksek. Özellikle kıraç koşullarda ekim yapan çiftçiler için oldukça önemli bir buğday çeşidi. Özellikle son yıllarda biraz makarnalık buğdaya bölgede ilgi azaldı. Bundan dolayı da özellikle ilgi azalınca fazla tohumu üretilmedi ama çiftçi sevdi. Çiftçi daha önce aldığı tohumu kendi tarlasından kaldırdığı ürünleri tohumluk olarak kullanarak hala üretimde kullanıyor bu çeşidi. Genel olarak çeşit çok uzun boylu yaklaşık 1,5 metre. Bu yıl böyle yağışlı bir dönemde 180 santimetreye kadar boylanabilen bir çeşit. Sadece makarnalık buğday olarak değil, bazı bölgelerde silajlık buğday olarak da tercih edilen bir çeşit. O yönüyle de uzun boylu olması, bol miktarda yeşil aksam üretmesinden dolayı süt işletmeleri özellikle değerlendirdikleri bir çeşit. Bölgemizde tohumluk yapan çiftçiler, sözleşmeli çiftçiler, sulu şartlarda üretim yaptıkları için genelde kuru şartlarda üretim yapılmaması nedeniyle tohumluk üretiminde zorluk olduğundan dolayı tohumun dağıtımı, üretiminde biraz sıkıntı yaşandı. Yoksa çiftçiler tarafından sevilen uzun boylu özellikle kıraç koşulları için çok güzel bir çeşit” diye konuştu.