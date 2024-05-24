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Sabah sporu yaparken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı: 'Çocuk veya yaşlı bir insan olsaydı...'

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sabah sporu için yürüyüşe çıkan Sevda Mazman (43), başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı. Hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edilen Mazman, "Çocuk veya yaşlı bir insan olsaydı kötü sonuçlar olabilirdi" dedi.

09:51 - 24/05/2024 Cuma
DHA
Sevda Mazman, başıboş köpekler sorununa kesin çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi.
Sevda Mazman, başıboş köpekler sorununa kesin çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi.

İlçeye bağlı Nardüzü Mahallesi'ndeki evinden sabah erken saatlerde çıkıp Karaağaç bölgesinde deniz kenarında sabah sporu için yürüyüşe başlayan Sevda Mazman'a sokakta sürü halinde gezen başıboş köpekler saldırdı.

Ayağı ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Mazman, çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtarıldı.


Mazman, İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Köpek ısırıklarının olduğu bölgelere pansuman yapılıp, Mazman'a aşı uygulandı.


'Köpekleri sevdiğim için hiç korkmamıştım'

Taburcu edilen Sevda Mazman,
"Arkadaşlarım köpeklerin saldırdığını onun için çıkmamam gerektiğini söylediler. Köpekleri sevdiğim için hiç korkmamıştım. Ancak saldırdıkları an neye uğrağımı şaşırdım. Hiç öyle korkulmayacak gibi değil. Bir anda saldırdılar. Çocuk veya yaşlı bir insan olsaydı kötü sonuçlar olabilirdi"
dedi.

Sevda Mazman, başıboş köpekler konusunda kesin çözüm üretilmesi gerektiğini de söyledi.

Nevşin Mengü'den 'sokak köpekleri' açıklaması: Köpekle anlaşmanın bir yolu var durduk yere saldırmaz

Başıboş sokak köpeği saldırısı vakalarının arttığı şu dönemde, CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü'nün konu ile ilgili yaptığı açıklamalar tepki çekti. Başıboş köpeklerden korkulmaması gerektiğini anlatan Mengü, "Tüm köpeklerin kendilerini yiyeceğini düşünüyorlar. Kerli ferli adamlarsınız köpekten korkmak nedir şu devirde Allah'ını seversen. Sokak köpeği saldırıyor... Köpekle anlaşmanın bir yolu vari saldırmaz sokak köpeği durduk yerde, yok öyle bir şey. Yapabileceğiniz şeyler var. Koşmayacaksın, bağırarak koşarsan hayvan da peşinden koşar mesela. Bu tür şeyleri okullarda öğretmek lazım. Bunu söyleyince de, 'niye öğrenecekmişiz' falan diyorlar. ifadelerini kullandı. İran'da mekruh olduğu için polislerin sahipli köpekleri dahi her an öldürme yetkisinin olduğunu iddia eden Mengü, "Siyasal islamcı bazı çevrelerde mekruh olarak görülüyor. Köpeği sokağa çıkarmak yasak. Arabanda dahi polis durdurup köpeği mekruh sayıldığı için öldürme yetkisi var. 'Çat' diye vuruyor mesela." sözleriyle de tepkilerin odağı oldu..


#Hatay
#Arsuz
#Sokak köpeği
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