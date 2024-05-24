Sabah sporu yaparken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı: 'Çocuk veya yaşlı bir insan olsaydı...'

Başıboş sokak köpeği saldırısı vakalarının arttığı şu dönemde, CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü'nün konu ile ilgili yaptığı açıklamalar tepki çekti. Başıboş köpeklerden korkulmaması gerektiğini anlatan Mengü, "Tüm köpeklerin kendilerini yiyeceğini düşünüyorlar. Kerli ferli adamlarsınız köpekten korkmak nedir şu devirde Allah'ını seversen. Sokak köpeği saldırıyor... Köpekle anlaşmanın bir yolu vari saldırmaz sokak köpeği durduk yerde, yok öyle bir şey. Yapabileceğiniz şeyler var. Koşmayacaksın, bağırarak koşarsan hayvan da peşinden koşar mesela. Bu tür şeyleri okullarda öğretmek lazım. Bunu söyleyince de, 'niye öğrenecekmişiz' falan diyorlar. ifadelerini kullandı. İran'da mekruh olduğu için polislerin sahipli köpekleri dahi her an öldürme yetkisinin olduğunu iddia eden Mengü, "Siyasal islamcı bazı çevrelerde mekruh olarak görülüyor. Köpeği sokağa çıkarmak yasak. Arabanda dahi polis durdurup köpeği mekruh sayıldığı için öldürme yetkisi var. 'Çat' diye vuruyor mesela." sözleriyle de tepkilerin odağı oldu..