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Bursa'da başıboş sokak köpeği dehşeti: İki çocuk hastanelik oldu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuklardan 2'si yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

18:01 - 5/05/2024 Pazar
Güncelleme: 18:09 - 5/05/2024 Pazar
AA
Bursa'da köpek saldırısına uğrayan 3 çocuktan 2'si yaralandı
Bursa'da köpek saldırısına uğrayan 3 çocuktan 2'si yaralandı

Bursa'nın Yunuseli Mahallesi Yeniler Sokak'ta oynayan 3 çocuğa, sahipsiz 3 köpek saldırdı.


Çocuklardan biri saldırı anında olay yerinden kaçtı, biri saldırı anında düşerek yaralandı. Yanında bulunan arkadaşı düşen çocuğu köpeklerden çekerek kurtardı. Çocukların seslerini duyan bir vatandaş da köpekleri kovalayarak uzaklaştırmaya çalıştı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.


Yaralanan 2 çocuk sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri sahipsiz köpekleri yakalayarak boş bir inşaata bağladı. Belediye ekiplerine haber veren ekipler, köpekleri belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teslim etti.



#Bursa
#Başıboş Köpek Sorunu
#Köpek Saldırısı
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