Bursa'da başıboş sokak köpeği dehşeti: İki çocuk hastanelik oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolda yürürken köpek saldırısına uğrayan 54 yaşındaki Gülderen Akkul, isyan etti. Yaşadığı korku dolu anları unutamadığını söyleyen talihsiz kadın "Yanımdan geçerken birden kolumu ısırdı. O anda küçük bir korku yaşadım fakat çok önemsemedim, saldırının uzun süreceğini hiç düşünmedim. Sonra baktım bırakacak gibi değil yardım istedim" dedi.