Gündem Sabah yaylada akşam meydanda Camiden yapılan anonsu duyan geldi 2 saatte 111 kişiyi aşıladılar
VAN

Sabah yaylada akşam meydanda: Camiden yapılan anonsu duyan geldi 2 saatte 111 kişiyi aşıladılar

Van’ın Çatak ilçesinde sağlık ekipleri, sabah yaylada vatandaşları aşıladıktan sonra akşam köy caminin bahçesine stant kurdu. Cami hoparlörlerinden yapılan Türkçe ve Kürtçe anonslarla aşıya davet edildi. Anonslar sonrası köylülerin ilgisinin oldukça yoğun olduğu görüldü. İki saatte 100’ün üzerinde vatandaş aşılandı.

Haber Merkezi İHA
Sabah yaylada akşam meydanda: Camiden yapılan anonsu duyan geldi 2 saatte 111 kişiyi aşıladılar
Türkiye dünya genelinde en fazla aşılama yapan ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye, koronavirüs salgını sürecinde hem hastane hizmetleriyle hem de aşılama planlamasıyla dünyaya örnek olmaya devam ediyor. En fazla aşılama yapan ülkelerin arasına giren Türkiye, olumsuz arazi şartlarına rağmen en ücra köşelerde yürüttüğü aşı çalışmalarıyla da dünyada adını sıkça duyurdu.

Bu kapsamda Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından doktor, hemşire, sağlık teknikeri ve yardımcı personelden oluşturulan mobil aşı ekipleri çalışmalarını mesai mefhumuna bakmadan gece geç saatlere kadar sürdürüyor. Çatak Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Esra Seven’in de aralarında bulunduğu mobil sağlık ekibi, dağ bayır demeden aşılama çalışmalarını bugün ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Bilgi Mahallesi’nde devam etti.

Tarım ve hayvancılıkla ilgilendikleri için ilçe merkezine gidemeyen vatandaşlar için harekete geçen mobil sağlık ekibi, akşam saatlerinde mahalleye ulaştı. Mahalle Muhtarı Hüseyin Orak ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan sağlık personeli cami bahçesinde aşı standı kurarak vatandaşların aşı işlemlerine başladı.

İHA

Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi


İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce koronavirüsle mücadeleye yönelik aşılama çalışmaları sürüyor. Çatak Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü görevlileri, geldikleri mahallede muhtarın yardımıyla cami bahçesine aşı standı kurdu.

Muhtar Hüseyin Orak cami imanına aksam ve yatsı namazı öncesi Kürtçe anons yaptırarak vatandaşları aşıya davet ettirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşı çağrısına yaklaşık 2 saatte 111 kişi koronavirüs aşı oldu.

İHA

"7/24 esasına göre çalışıyoruz"


Çatak Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Esra Seven, "Sabah yayladaydık, şimdi de Bilgi Mahallesi’ndeyiz. 7/24 esasına göre çalışıyoruz. Aşıyı vatandaşlarımızın ayağına kadar getiriyoruz. Şu ana kadar 111 kişiyi aşıladık. Vatandaşımız geldiği sürece aşı yapmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı da aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Son aşıyı da muhtar oldu


Son aşıyı da kendine yaptıran Muhtar Hüseyin Orak, “İkinci doz aşımızda olduk. Çatak Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü görevlileri mahallemize geldi. Burada yüzün üzerine aşı yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Aşılanma oranının düşük olduğu Muş'ta camiden Türkçe ve Kürtçe anonsla aşıya davet ettiler
GÜNDEM
Aşılanma oranının düşük olduğu Muş'ta camiden Türkçe ve Kürtçe anonsla aşıya davet ettiler

Cami hoperlöründen aşıya davet: Hiçbiri ziyan olmadı çok mutluyuz
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İl Sağlık Müdürlüğü’nün aşı ekipleri, koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları kapsamında, merkeze bağlı Ortaköy Mahallesi’ne gitti. Ekipte yer alan hemşire Gülseren Yapal, aşı olmayanlara yönelik cami hoparlöründen anons yaptı.
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Herkesi aşı olmaya çağıran Yapal, “Çok kıymetli Ortaköy sakinleri, İl Sağlık Müdürlüğü’nden Covid-19 aşısı için sağlık ekibimizle köye gelmiş bulunmaktayız. 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımızı aşıya bekliyoruz. Aşıların zayi olmaması için hassasiyetinize güveniyoruz. Salgını ancak aşı ile yenebiliriz. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz” dedi.
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Anonsun ardından aşı olmayanların, sağlık ocağı önüne geldiğini anlatan Gülseren Yapal, çok mutlu olduklarını belirtti. 22 yıllık hemşire olduğunu söyleyen Yapal, “Bakanımız Fahrettin Koca ve İl Sağlık Müdürlüğü'müz öncülüğünde pandeminin ilk başından beri her safhasında görev aldık. Filyasyon çalışmalarında da sahalardaydık, Covid-19 danışmanlık hizmetleri verdik. Çok şükür, şimdi de aşılama çalışmalarında hizmet veriyoruz. Bu bize gurur ve mutluluk veriyor.
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Amasya merkezde ve en ücra köylerine kadar gidip, aşı hizmetini vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. Vatandaşlarımız çok mutlu oluyor. Ortaköy Mahallesi’ne gittiğimizde ‘Acaba kendi sesimizden aşı çağrısı yapsak etkili olur mu, ikna edici olur muyuz’ diye düşündük ve cami hoparlöründen anons yaptım. Anons çok etkili oldu, anonsu bitirdikten sonra sağlık ocağının önüne kalabalık bir grup geldi ve aşılarımız zayi olmadı. Vatandaşlarımız gerçekten çok ilgi gösterdi, bizler de çok mutlu olduk. Salgını aşıyla yenebiliriz. Biz bu salgının biteceğine çok inanıyoruz” diye konuştu.
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Cami hoperlöründen aşıya davet: Hiçbiri ziyan olmadı çok mutluyuz
Amasya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı aşı ekipleri, Ortaköy Mahallesi'nde aşılama çalışması yaptı. Aşı ekibinde yer alan hemşire Gülseren Yapal (40), cami hoparlöründen anons yaparak, halkı aşı olmaya davet etti. Anonsun ardından sağlık ocağının önüne kalabalık grubun geldiğini söyleyen Yapal, "Aşılarımız zayi olmadı. Vatandaşlarımız gerçekten çok ilgi gösterdi, bizler de çok mutlu olduk" dedi.


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