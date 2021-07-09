Sabah yaylada akşam meydanda: Camiden yapılan anonsu duyan geldi 2 saatte 111 kişiyi aşıladılar

Türkiye, koronavirüs salgını sürecinde hem hastane hizmetleriyle hem de aşılama planlamasıyla dünyaya örnek olmaya devam ediyor. En fazla aşılama yapan ülkelerin arasına giren Türkiye, olumsuz arazi şartlarına rağmen en ücra köşelerde yürüttüğü aşı çalışmalarıyla da dünyada adını sıkça duyurdu.

Bu kapsamda Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından doktor, hemşire, sağlık teknikeri ve yardımcı personelden oluşturulan mobil aşı ekipleri çalışmalarını mesai mefhumuna bakmadan gece geç saatlere kadar sürdürüyor. Çatak Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Esra Seven’in de aralarında bulunduğu mobil sağlık ekibi, dağ bayır demeden aşılama çalışmalarını bugün ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Bilgi Mahallesi’nde devam etti.

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Tarım ve hayvancılıkla ilgilendikleri için ilçe merkezine gidemeyen vatandaşlar için harekete geçen mobil sağlık ekibi, akşam saatlerinde mahalleye ulaştı. Mahalle Muhtarı Hüseyin Orak ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan sağlık personeli cami bahçesinde aşı standı kurarak vatandaşların aşı işlemlerine başladı.

İHA

Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi





İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce koronavirüsle mücadeleye yönelik aşılama çalışmaları sürüyor. Çatak Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü görevlileri, geldikleri mahallede muhtarın yardımıyla cami bahçesine aşı standı kurdu.

Muhtar Hüseyin Orak cami imanına aksam ve yatsı namazı öncesi Kürtçe anons yaptırarak vatandaşları aşıya davet ettirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşı çağrısına yaklaşık 2 saatte 111 kişi koronavirüs aşı oldu.

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İHA

"7/24 esasına göre çalışıyoruz"

Çatak Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Esra Seven,

dedi.

Son aşıyı da muhtar oldu



Son aşıyı da kendine yaptıran Muhtar Hüseyin Orak, “İkinci doz aşımızda olduk. Çatak Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü görevlileri mahallemize geldi. Burada yüzün üzerine aşı yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

GÜNDEM Aşılanma oranının düşük olduğu Muş'ta camiden Türkçe ve Kürtçe anonsla aşıya davet ettiler