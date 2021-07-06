Şaban Sevinç, CNN Türk'te yayınlanan 'Tarafsız Bölge' programında 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Başımıza bela mı edeceksin"

İsmini vermediği bir CHP genel başkan yardımcısının 'Muharrem İnce'yi niye bu kadar gösteriyorsun, başımıza bela mı edeceksin?" dediğini belirten Sevinç, CHP yönetimi tarafından yapılan baskıyı şöyle anlattı:

OYNAT 02:03 Şaban Sevinç: Halk TV’nin müdürüyken CHP yönetimi Muharrem İnce ve Meral Akşener’i yayınlamamamı istedi Şaban Sevinç, CNN Türk yayınında, Halk TV'nin genel müdürü olduğu zamanlar CHP yönetiminin, kendisinden o zamanlar Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'yi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i yayınlamamasını istediğini söyledi. Sevinç, “24 Haziran 2018 seçimleri öncesi Muharrem İnce il il geziyor. Biz de yayınlıyoruz. Bana CHP genel başkan yardımcısı 'başımıza bela mı edeceksin neden bu kadar gösteriyorsun' dedi. 'Oylarımız İYİ Parti'ye kayıyor' denilerek Meral Akşener'in mitinglerinin de yayınlanmaması istendi” ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Halk TV’nin genel müdürüydüm. CHP yönetimi tarafından Muharrem İnce’ye mobbing uygulandı. Daha seçim kampanyası sürerken 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi Muharrem İnce il il geziyor. Biz de yayınlıyoruz.

"Oylarımız İYİ Parti'ye kayıyor"

Genel merkezden bana telefon açıldı ve 'neden bu kadar yayınlıyorsun' dendi. Adam daha kampanya yaparken genel merkez çelme takıyor. Bana CHP Genel Başkan yardımcısı ‘Başımıza bela mı edeceksin neden bu kadar gösteriyorsun’ dedi. 'Bizim oylarımız İYİ Parti’ye kayıyor' denilerek ‘Meral Akşener’in mitinglerinin de yayınlaması istendi.

REKLAM

"Kendi adaylarını sansürlüyorlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "CHP, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adaylarını ve ittifak yaptıkları parti liderini, kendi fonladıkları kanalda sansürlemeye çalışmış. Birbirine tahammülü olmayan aktörlerden oluşan bir siyasi ittifak ve kirli medya ilişkileri... Nereden tutarsanız elinizde kalıyor" dedi.

OYNAT 00:55 Muharrem İnce'den CHP'ye: Siz iktidar olsanız bu memleketin anasını ağlatırsınız CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, kendisine yer vermeyen CHP'ye yakın kanallara sitem etti.



Partisinin MYK toplantısı sonrası konuşan İnce, 'CHP'den istifa edip parti kurarsan Halk TV'de, KRT'de Tele1'de haber olamazsın. Bir parti kurmuşuz, bana bir dakika ayırıyorlar. CHP'li belediyelerden para almamakla, genel merkezden para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder