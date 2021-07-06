Gündem Şaban Sevinç Halk TVnin müdürüyken CHP yönetimi Muharrem İnce ve Meral Akşeneri yayınlamamamı istedi
POLİTİKA

Şaban Sevinç: Halk TV’nin müdürüyken CHP yönetimi Muharrem İnce ve Meral Akşener’i yayınlamamamı istedi

Halk TV'nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde CHP yönetiminin, Muharrem İnce ve Meral Akşener'i yayınlamaması için kendisine baskı yaptığını söyledi. Sevinç, ismini vermediği CHP genel başkan yardımcısının "Başımıza bela mı edeceksin, İnce'yi neden bu kadar gösteriyorsun?" ve "Bizim oylarımız İYİ Parti’ye kayıyor, Akşener'i yayınlama" dediğini aktardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şaban Sevinç: Halk TV’nin müdürüyken CHP yönetimi Muharrem İnce ve Meral Akşener’i yayınlamamamı istedi
Şaban Sevinç (solda)

Şaban Sevinç, CNN Türk'te yayınlanan 'Tarafsız Bölge' programında 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Başımıza bela mı edeceksin"

İsmini vermediği bir CHP genel başkan yardımcısının 'Muharrem İnce'yi niye bu kadar gösteriyorsun, başımıza bela mı edeceksin?" dediğini belirten Sevinç, CHP yönetimi tarafından yapılan baskıyı şöyle anlattı:

Şaban Sevinç: Halk TV’nin müdürüyken CHP yönetimi Muharrem İnce ve Meral Akşener’i yayınlamamamı istedi
OYNAT 02:03
Şaban Sevinç: Halk TV’nin müdürüyken CHP yönetimi Muharrem İnce ve Meral Akşener’i yayınlamamamı istedi
Şaban Sevinç, CNN Türk yayınında, Halk TV'nin genel müdürü olduğu zamanlar CHP yönetiminin, kendisinden o zamanlar Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'yi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i yayınlamamasını istediğini söyledi. Sevinç, “24 Haziran 2018 seçimleri öncesi Muharrem İnce il il geziyor. Biz de yayınlıyoruz. Bana CHP genel başkan yardımcısı 'başımıza bela mı edeceksin neden bu kadar gösteriyorsun' dedi. 'Oylarımız İYİ Parti'ye kayıyor' denilerek Meral Akşener'in mitinglerinin de yayınlanmaması istendi” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Halk TV’nin genel müdürüydüm. CHP yönetimi tarafından Muharrem İnce’ye mobbing uygulandı. Daha seçim kampanyası sürerken 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi Muharrem İnce il il geziyor. Biz de yayınlıyoruz.

"Oylarımız İYİ Parti'ye kayıyor"

Genel merkezden bana telefon açıldı ve 'neden bu kadar yayınlıyorsun' dendi. Adam daha kampanya yaparken genel merkez çelme takıyor. Bana CHP Genel Başkan yardımcısı ‘Başımıza bela mı edeceksin neden bu kadar gösteriyorsun’ dedi. 'Bizim oylarımız İYİ Parti’ye kayıyor' denilerek ‘Meral Akşener’in mitinglerinin de yayınlaması istendi.

"Kendi adaylarını sansürlüyorlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "CHP, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adaylarını ve ittifak yaptıkları parti liderini, kendi fonladıkları kanalda sansürlemeye çalışmış. Birbirine tahammülü olmayan aktörlerden oluşan bir siyasi ittifak ve kirli medya ilişkileri... Nereden tutarsanız elinizde kalıyor" dedi.

Muharrem İnce'den CHP'ye: Siz iktidar olsanız bu memleketin anasını ağlatırsınız
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Muharrem İnce'den CHP'ye: Siz iktidar olsanız bu memleketin anasını ağlatırsınız
CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, kendisine yer vermeyen CHP'ye yakın kanallara sitem etti.

Partisinin MYK toplantısı sonrası konuşan İnce, 'CHP'den istifa edip parti kurarsan Halk TV'de, KRT'de Tele1'de haber olamazsın. Bir parti kurmuşuz, bana bir dakika ayırıyorlar. CHP'li belediyelerden para almamakla, genel merkezden para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var' dedi.

Muharrem İnce'den flaş açıklamalar: Yalanların kurgu merkezi CHP Genel Merkezi
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Muharrem İnce'den flaş açıklamalar: Yalanların kurgu merkezi CHP Genel Merkezi
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Ahmet Hakan'ın CNNTürk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına katıldı. Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Parayla parti kurdurma' iddialarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. İnce, 'Seçim gecesi başladılar yalanlarına. Yalanların kurgu merkezi aynı yer, CHP Genel Merkezi. Saraya giden CHP'li iftirasının kurgu merkezi CHP Genel Merkezi' ifadelerini kullandı.
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