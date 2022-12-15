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POLİTİKA

Şaban Sevinç'ten 'CHP'nin gizli karar merkezi' açıklaması: Tuncay Özkan esti gürledi ama dava açmadı

Gazeteci Şaban Sevinç, TVNET yayınında geçmişte yaptığı "CHP'de gizli bir karar merkezi var" şeklindeki açıklamasıyla ilgili konuştu. Dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın iddiaları reddederek kendisine dava açacağını söylediğini anımsatan Sevinç, "Esti gürledi ama dava açmadı, bekliyorum açabilir. Sözlerimin arkasındayım" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şaban Sevinçten CHPnin gizli karar merkezi açıklaması: Tuncay Özkan esti gürledi ama dava açmadı
Gazeteci Şaban Sevinç.

Gazeteci Şaban Sevinç, TVNET'te yayımlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Geçmişte yaptığı "CHP'de gizli bir karar merkezi var" şeklindeki açıklamasıyla ilgili konuşan Sevinç, dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın iddiaları reddederek kendisine dava açacağını söylediğini anımsattı.

"CHP DIŞINDA BİR KARAR MERKEZİ VAR"

"Tuncay Özkan dava açmadı bekliyorum açabilir. Esti gürledi ama açmadı. Sözlerimin arkasındayım." diyen Sevinç, "Tuncay Özkan 'Parti dışında bir karar merkezi var. Genel başkan o karar merkezinden kararları getiriyor biz de onaylıyoruz' demişti." ifadelerini kullandı.

Şaban Sevinç'ten 'CHP'nin gizli karar merkezi' açıklaması: Tuncay Özkan esti gürledi ama dava açmadı
OYNAT 02:28
Şaban Sevinç'ten 'CHP'nin gizli karar merkezi' açıklaması: Tuncay Özkan esti gürledi ama dava açmadı
Gazeteci Şaban Sevinç, TVNET yayınında geçmişte yaptığı 'CHP'de gizli bir karar merkezi var' şeklindeki açıklamasıyla ilgili konuştu. Dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın iddiaları reddederek kendisine dava açacağını söylediğini anımsatan Sevinç, 'Esti gürledi ama dava açmadı, bekliyorum açabilir. Sözlerimin arkasındayım' dedi.

"CHP İLE HALK TV SÜRTÜŞME İÇİNDEYDİ"

Halk TV Genel Müdürü olduğu dönemde CHP ile sürtüşme içinde olduklarını anlatan Sevinç, "Biz Deniz Baykal'ın, Bülent Ecevit'in çizgisindeydik bu da CHP'nin hoşuna gitmiyordu. Muharrem İnce'nin adaylığı döneminde de bu tamamen koptu. Bu sürecin uzantısı olarak da ben Halk TV'den istifa ettim." diye konuştu.

"ASLI BAYKAL EKİBİMİ İŞTEN ÇIKARINCA İSTİFA ETTİM"

Deniz Baykal'ın rahatsızlığı sonrası kanalda işlerin karıştığını ifade eden Sevinç, "Deniz Bey kale gibi arkamızda duruyordu. Biz kafa olarak da örtüşüyoruz. Ama Baykal rahatsızlanınca sürtüşmeler yaşandı. Daha sonra Aslı Baykal babasına ve bana rağmen kanaldaki çalışma ekibimi seçim sabahı işten çıkardı. Ben itiraz ettim, kararı geri aldıramayınca 15 gün sonra istifa ettim. Sonrasında Deniz Bey ile görüştüm ama olayı çeviremedi." açıklamasında bulundu.

Sevinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kılıçdaroğlu benim görevden alınmamı talep etmişti. Deniz Bey ona rağmen beni görevden almamıştı. Hatta bana 'Seni daha da güçlendireceğim' demişti. Sanıyorum genel merkez Deniz Bey'in kızını ikna ederek bu sonuca ulaştı.

Ben Aslı Baykal'ı pek konuşmak istemiyorum. Benim gözümde siyasi bir figür değil. Deniz Bey'in haricinde bir siyasi ağırlığı yok. CHP'ye olan eleştirilerini çok yanlış buluyorum. Babasının siyasal itibarına çok zarar veriyor. Deniz Baykal markasına zarar veriyor. "

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