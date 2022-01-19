Hayat Nedim Şener ile Şaban Sevinç arasında canlı yayında sert tartışma O sözleri sana yediririm
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Nedim Şener ile Şaban Sevinç arasında canlı yayında sert tartışma: O sözleri sana yediririm

Gazeteci Nedim Şener, katıldığı bir canlı yayında, kaynağı belli olmayan haberlerin haber değeri taşımadığını söyleyerek, bunun zıttını savunan meslektaşı Şaban Sevinç'e yüklendi. Sevinç'in "Sana gazetecilik öğreteyim o zaman" sözlerine kızan Şener, "O sözleri sana yediririm. Haddini aşma" deyince stüdyoda tansiyon gerildi. Sunucu, iki ismi de uyararak araya girmek zorunda kaldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nedim Şener ile Şaban Sevinç arasında canlı yayında sert tartışma: O sözleri sana yediririm
Şaban Sevinç - Nedim Şener

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin son grup toplantısında, terör örgütü elebaşı ile eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş arasındaki güç mücadelesine atıf yapmıştı.

Söz konusu gelişmeyi Gazeteci Nedim Şener ve meslektaşı Şaban Sevinç, Haber Global canlı yayınında değerlendirdi.

Sevinç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Öcalan üzerinden Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarını ve ismi verilmeyen bir AK Parti'linin Alman medya kuruluşu DW'ye yaptığı açıklamalar üzerinden iktidarın İmralı ile iş birliği yaptığını öne sürdü.

Şener ile birlikte diğer konuklar Sevinç'in iddialarını gülünç buldu. PKK ile kimin iş birliği yaptığının açık olduğunu vurgulayan Şener, isimsiz bir haberin kaynak alınamayacağını DW'nin geçmişte iktidar aleyhine yaptığı haberler üzerinden örnekleyerek, "Bu operasyonel gazetecilik" dedi.

NEDİM ŞENER'DEN ŞABAN SEVİNÇ'E: O SÖZLERİ SANA YEDİRİRİM

Bu sözleri hazmedemeyen Sevinç, Şener'in gazetecilik bilmediğini öne sürünce stüdyo karıştı.

Sevinç, "Nedim Şener haber nasıl yazılır? Kaynağı belirtilmeyen haber nasıl yazılır?" diye sorunca Şener, "Böyle bir haber yazılmaz" dedi. Sevinç, inatla haberin yazılacağını vurgulayınca Şener, "Ben de CHP'li bir kaynak diye yazarım o zaman" ifadelerini kullandı.

Sevinç'in "Sana gazetecilik öğretiyorum" sözlerine kızan Şener, "O sözleri sana yediririm. Haddini aşma" diye konuştu.

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