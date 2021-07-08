Sabiha Gökçen'de dağ olmayan yere tünel yapıldı yalanıyla alay konusu olan Levent Üzümcü'den hadsiz çıkış: Kendisini eleştirenlere 'çomar' dedi
CHP'li Şişli Belediyesi Meclis Üyesi ve eski oyuncu Levent Üzümcü, Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin altına inşa edilen tünelle dalga geçmek isterken rezil olmuştu. 500 bin liralık otomobiliyle tünelden geçerken video çekerek trafiğin güvenliğini de tehlikeye atan Üzümcü, "Dünyada ilk ve tek. Açık havaya yapılmış olan, herhangi bir dağ oyulmadan yapılmış ilk tünel bu" deyince sosyal medyada alay konusu oldu. Suskunluğunu bozan eski oyuncu kendisini eleştirenlere 'çomar ordusu' dedi. Üzümcü'nün sözleri büyük tepki topladı.
Gezi olaylarında ön saflarda yer alan ve provokatif söylemleriyle hatırlanan eski oyuncu Levent Üzümcü, geçtiğimiz günlerde Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin altına inşa edilen tüneli ti'ye almak isterken rezil olmuştu. 500 bin liralık otomobiliyle trafiği tehlikeye atarak video kaydı alan Üzümcü şu ifadeleri kullanmıştı: "Evet arkadaşlar size bunu göstermek istiyorum. Çünkü bu görmüş olduğunuz tünel Türk mühendisliğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Sabiha Gökçen Havaalanına giderken bu… Görmüş olduğunuz açık havaya kurulan tünelin bir tarafı çalışmıyor mühendislik harikası olduğu için tabii hız sınırına uyuyoruz 4 şeritli tünelde gördüğünüz gibi sadece 2 şerit kullanılabiliyor yandaki tünel de boş."
Yalanı ortaya çıktıktan sonra sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Üzümcü, özür dilemek yerine hakaret etmeyi tercih etti. Twitter'dan bir video daha yayınlayan Üzümcü, kendisini eleştiren vatandaşlara "çomar ordusu" diye seslenerek şu ifadeleri kullandı: "Benim bu tünellerle ilgili söylediklerimle ilgili bir şeyler demişler ve bir çomar ordusu saldırmış. Ben de şunu söylemek istiyorum; O tünellerin açık havaya yapılmasının elbette bir sebebi var. Fakat biz kendi teknolojimizle yapmış olduğumuz bu tünellerin üzerine koyduğumuz ağırlığı taşıyamaz halde olduğunu söylüyorum. Bütün çomar arkadaşlara en içten duygularımla belirtmek isterim."