Sabiha Gökçen'de dağ olmayan yere tünel yapıldı yalanıyla alay konusu olan Levent Üzümcü'den hadsiz çıkış: Kendisini eleştirenlere 'çomar' dedi

Gezi olaylarında ön saflarda yer alan ve provokatif söylemleriyle hatırlanan eski oyuncu Levent Üzümcü, geçtiğimiz günlerde Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin altına inşa edilen tüneli ti'ye almak isterken rezil olmuştu. 500 bin liralık otomobiliyle trafiği tehlikeye atarak video kaydı alan Üzümcü şu ifadeleri kullanmıştı: "Evet arkadaşlar size bunu göstermek istiyorum. Çünkü bu görmüş olduğunuz tünel Türk mühendisliğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Sabiha Gökçen Havaalanına giderken bu… Görmüş olduğunuz açık havaya kurulan tünelin bir tarafı çalışmıyor mühendislik harikası olduğu için tabii hız sınırına uyuyoruz 4 şeritli tünelde gördüğünüz gibi sadece 2 şerit kullanılabiliyor yandaki tünel de boş."

GÜNDEM Levent Üzümcü'nün Sabiha Gökçen'de dağ olmayan yere tünel yapıldı yalanı alay konusu oldu

OYNAT 02:01 Levent Üzümcü'nün Sabiha Gökçen'de dağ olmayan yere tünel yapıldı yalanı alay konusu oldu CHP'li Şişli Belediyesi Meclis Üyesi ve eski oyuncu Levent Üzümcü, Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin altına inşa edilen tünelle dalga geçmek isterken rezil oldu. Tünelden geçerken video çekerek trafiğin güvenliğini de tehlikeye atan Üzümcü, 'Size bunu göstermek istiyorum. Bu tünel, Türk mühendisliğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Dünyada ilk ve tek. Açık havaya yapılmış olan, herhangi bir dağ oyulmadan yapılmış ilk tünel bu' diyerek dalga geçti. Ancak tünelin üstüne bir pist yapılacağından habersiz olan Üzümcü, sosyal medyada alay konusu oldu.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Utanmadan hakaret etti

Yalanı ortaya çıktıktan sonra sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Üzümcü, özür dilemek yerine hakaret etmeyi tercih etti. Twitter'dan bir video daha yayınlayan Üzümcü, kendisini eleştiren vatandaşlara "çomar ordusu" diye seslenerek şu ifadeleri kullandı: "Benim bu tünellerle ilgili söylediklerimle ilgili bir şeyler demişler ve bir çomar ordusu saldırmış. Ben de şunu söylemek istiyorum; O tünellerin açık havaya yapılmasının elbette bir sebebi var. Fakat biz kendi teknolojimizle yapmış olduğumuz bu tünellerin üzerine koyduğumuz ağırlığı taşıyamaz halde olduğunu söylüyorum. Bütün çomar arkadaşlara en içten duygularımla belirtmek isterim."

REKLAM

OYNAT 00:45 'Dağ olmayan yere tünel yapıldı' iddiasıyla alay konusu olan Levent Üzümcü kendisini eleştirenlere 'çomar' dedi CHP'li Şişli Belediyesi Meclis Üyesi ve tiyatrocu Levent Üzümcü, Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin altına inşa edilen tünelle dalga geçmek isterken rezil olmuştu. Lüks otomobiliyle tünelden geçerken video çekerek trafiğin güvenliğini de tehlikeye atan Üzümcü, 'Dünyada ilk ve tek. Açık havaya yapılmış olan, herhangi bir dağ oyulmadan yapılmış ilk tünel bu' deyince sosyal medyada alay konusu oldu. Suskunluğunu bozan eski oyuncu kendisini eleştirenlere 'çomar ordusu' dedi. Üzümcü'nün sözleri büyük tepki topladı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 07:05 Hayalet havalimanından rekorların havalimanına Sabiha Gökçen'in hikayesi Sabiha Gökçen Havalimanı yapılması fikri 1995 yılında ortaya atıldı. 1997'de Erbakan hükümeti tarafından proje onaylandı ancak 28 Şubat darbesiyle rafa kalktı. 1998 yılında temeli atılan havalimanı, 1 yıl gecikmeyle 2001'de açıldı. Uzun süre boş kalan havalimanı 2004'e kadar 'kapandı, kapanıyor' iddialarının hedefi oldu. 2005 yılı itibariyle yerli ve yabancı havayolu şirketleri Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Günümüze kadar pek çok ödül alan havalimanı, İstanbul Havalimanı ile birlikte 60 milyon yolcuya hizmet veriyor.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



