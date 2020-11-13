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ADANA

Şafak vakti operasyon: Suç örgütü kıskıvrak yakalandı

Adana’da organize suç örgütüne şafak vakti operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Şafak vakti organize suç örgütüne operasyon.
Şafak vakti organize suç örgütüne operasyon.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, organize suç örgütüne yönelik operasyonla düzenlendi.

İHA
Şafak vakti organize suç örgütüne operasyon.
  • Özel Harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklara önce zırhlı araçlar girerek güvenlik önlemi aldı.

İHA
Şafak vakti organize suç örgütüne operasyon.

Ardından özel harekat timleri koçbaşıyla kapıları girerek içeri girdi. Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İHA
Şafak vakti organize suç örgütüne operasyon.


Öte yandan, operasyon drone ile havadan görüntülendi.

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