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Sağanak İstanbul'u vurdu: Kağıthane'de istinat duvarı çöktü

Kağıthane'de 4 katlı bir binanın arkasında bulunan istinat duvarı sağanak yağışın ardından çöktü. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili olmaya başladı. Birçok yerde yağış nedeniyle çökme ve su baskınları yaşandı. Talatpaşa Mahallesi Sultan Şah Sokak'ta da saat 12.00 sıralarında 4 katlı bir binanın arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çökmenin yaşandığı alana güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. 

17:00 - 18/11/2023 Cumartesi
DHA
Kağıthane'de istinat duvarı çöktü

Kağıthane'de istinat duvarı çöktü

Kağıthane'de 4 katlı bir binanın arkasında bulunan istinat duvarı sağanak yağışın ardından çöktü. 

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili olmaya başladı. Birçok yerde yağış nedeniyle çökme ve su baskınları yaşandı. Talatpaşa Mahallesi Sultan Şah Sokak'ta da saat 12.00 sıralarında 4 katlı bir binanın arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çökmenin yaşandığı alana güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. 


Zabıta ekiplerinin de çalışma başlattığı olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın zemin katındaki evde hasar meydana geldiği görüldü.




#Kağıthane
#istinat
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#sağanak
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