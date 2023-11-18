Sağanak İstanbul'u vurdu: Kağıthane'de istinat duvarı çöktü

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili olmaya başladı. Birçok yerde yağış nedeniyle çökme ve su baskınları yaşandı. Talatpaşa Mahallesi Sultan Şah Sokak'ta da saat 12.00 sıralarında 4 katlı bir binanın arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çökmenin yaşandığı alana güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.