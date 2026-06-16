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Sağlığın stajyer üssü

Sağlığın stajyer üssü

Fazlı Şahan
Fazlı Şahan
04:0016/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Bilkent Şehir Hastanesi.
Bilkent Şehir Hastanesi.

Günde yaklaşık 800 ameliyat gerçekleştirilen Bilkent Şehir Hastanesi, yılda binlerce sağlık profesyonelinin yetiştirildiği bir ileri sağlık merkezi haline geldi. Bünyesinde 2 bin 500 asistan hekim bulunan hastanede, yılda 10 bin stajyer de eğitim görüyor.

Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk, hastanenin sağlık hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve uluslararası çalışmaları hakkında Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.

Levent Öztürk

2 BİN 500 ASİSTAN DOKTOR

Türkiye'nin en büyük sağlık komplekslerinden biri olan hastanenin ileri düzey tedavi hizmetleri sunduğunu belirten Öztürk, aynı zamanda önemli bir eğitim merkezi olarak faaliyet gösterdiğini ifade etti. Hastanede sağlık hizmetlerinin yoğun şekilde sürdürüldüğünü vurgulayan Öztürk, günlük yaklaşık 800 ameliyat gerçekleştirildiğini söyledi. Hastanenin eğitim misyonuna dikkat çeken Öztürk, "72 farklı alanda eğitim kliniğimiz bulunuyor. Yaklaşık 2 bin 500 asistan doktorumuz eğitim görüyor. Açıldığımız günden bu yana 2 binin üzerinde uzman hekim yetiştirdik" dedi. Hastanede her yıl yaklaşık 10 bin stajyer de eğitim süreçlerine katılıyor.

KANSER TEDAVİLERİNDE MERKEZ

Özellikle ileri düzey kanser vakalarının tedavisinde önemli bir merkez olduklarını kaydeden Öztürk, genetik tanı ve kişiye özel akıllı ilaç uygulamalarının başarıyla yürütüldüğünü ifade etti. Yaklaşık 950 yoğun bakım yatağıyla Ankara ve çevre illere hizmet verdiklerini söyleyen Öztürk, MR ve tomografi cihazlarının 24 saat çalıştığını, tomografi çekimlerinin çoğunlukla aynı gün, MR randevularının ise bir hafta içinde verildiğini söyledi. Öztürk ayrıca, göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve dahiliye gibi branşlarda akşam polikliniklerinin hizmet verdiğini, bazı bölümlerde muayenelerin saat 23.00'e kadar sürdüğünü kaydetti. Yurt dışından da yoğun talep aldıklarını ifade eden Öztürk, çok sayıda uluslararası hastaya hizmet verdiklerini dile getirdi.


#Sağlık
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