Sağlığın stajyer üssü

Türkiye'nin en büyük sağlık komplekslerinden biri olan hastanenin ileri düzey tedavi hizmetleri sunduğunu belirten Öztürk, aynı zamanda önemli bir eğitim merkezi olarak faaliyet gösterdiğini ifade etti. Hastanede sağlık hizmetlerinin yoğun şekilde sürdürüldüğünü vurgulayan Öztürk, günlük yaklaşık 800 ameliyat gerçekleştirildiğini söyledi. Hastanenin eğitim misyonuna dikkat çeken Öztürk, "72 farklı alanda eğitim kliniğimiz bulunuyor. Yaklaşık 2 bin 500 asistan doktorumuz eğitim görüyor. Açıldığımız günden bu yana 2 binin üzerinde uzman hekim yetiştirdik" dedi. Hastanede her yıl yaklaşık 10 bin stajyer de eğitim süreçlerine katılıyor.

Özellikle ileri düzey kanser vakalarının tedavisinde önemli bir merkez olduklarını kaydeden Öztürk, genetik tanı ve kişiye özel akıllı ilaç uygulamalarının başarıyla yürütüldüğünü ifade etti. Yaklaşık 950 yoğun bakım yatağıyla Ankara ve çevre illere hizmet verdiklerini söyleyen Öztürk, MR ve tomografi cihazlarının 24 saat çalıştığını, tomografi çekimlerinin çoğunlukla aynı gün, MR randevularının ise bir hafta içinde verildiğini söyledi. Öztürk ayrıca, göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve dahiliye gibi branşlarda akşam polikliniklerinin hizmet verdiğini, bazı bölümlerde muayenelerin saat 23.00'e kadar sürdüğünü kaydetti. Yurt dışından da yoğun talep aldıklarını ifade eden Öztürk, çok sayıda uluslararası hastaya hizmet verdiklerini dile getirdi.