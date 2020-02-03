Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelenlere yönelik termal kamera uygulamasına başlanacak. Çarşamba günüden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen tüm uçuşlar da durduruldu" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 03 Şubat 2020, 15:06 Son Güncelleme: 03 Şubat 2020, 15:22 Yeni Şafak