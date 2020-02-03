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POLİTİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelenlere yönelik termal kamera uygulamasına başlanacak. Çarşamba günüden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen tüm uçuşlar da durduruldu" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

İdlib'de hain saldırı

Yaralılarımızın durumunu takip ediyoruz, durumu ağır yaralı askerimiz yok.

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı

Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelenlere yönelik termal kamera uygulamasına başlanacak.

Çarşamba günüden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen tüm uçuşların durdurulması kararını aldık. Ay sonunda tekrar değerlendirme yapılacak.

61 kişinin alınmış numune sonuçları çıktı. Negatif olduğu yani koronavirüs hastası olmadıkları belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...

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