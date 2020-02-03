Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
İdlib'de hain saldırı
Yaralılarımızın durumunu takip ediyoruz, durumu ağır yaralı askerimiz yok.
#CANLI Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor. #coronavirushttps://t.co/D1UjXVX9ft
— Yeni Şafak (@yenisafak) February 3, 2020
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı
Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelenlere yönelik termal kamera uygulamasına başlanacak.
Çarşamba günüden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen tüm uçuşların durdurulması kararını aldık. Ay sonunda tekrar değerlendirme yapılacak.
61 kişinin alınmış numune sonuçları çıktı. Negatif olduğu yani koronavirüs hastası olmadıkları belirlendi.
Ayrıntılar geliyor...