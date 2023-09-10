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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Faslı kardeşlerimize yardım için hazırız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fas'ta cuma gecesi meydana gelen 7 büyüklüğünde deprem sonrasında yardıma hazır olduklarını bildirdi. "Faslı kardeşlerimiz için hazırız" diyen Bakan Koca, "Deprem bölgesine ekip ve ekipman gönderilmesi için görüşmeler başlatılmış; acil müdahale üniteleri, jeneratörler, tıbbi sarf malzemeleri, ilaçlar ve gerekli tıbbi cihazlar hazırlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Berk
18:45 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca, Fas'taki depreme yardım için hazır olduklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, Fas'taki depreme yardım için hazır olduklarını bildirdi.

Fas'ta 8 Eylül'de gece yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 2 bin 122 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 421 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Faslı kardeşlerimize yardım için hazırız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem sonrasında Fas'a yardım için hazır olduklarını bildirdi.

X hesabından paylaşım yapan ve
"Faslı kardeşlerimiz için hazırız"
diyen Bakan Koca, "
Deprem bölgesine ekip ve ekipman gönderilmesi için görüşmeler başlatılmış; acil müdahale üniteleri, jeneratörler, tıbbi sarf malzemeleri, ilaçlar ve gerekli tıbbi cihazlar hazırlanmıştır.
" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca ayrıca,
"Travma eğitimi almış 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personeli bölgeye görevlendirilmek üzere hazırda bekletilmektedir."
notunu düştü.



#Fahrettin Koca
#Fas
#Deprem
#Sağlık Bakanı
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