Sağlık Bakanı Koca, Fas'taki depreme yardım için hazır olduklarını bildirdi.
Fas'ta 8 Eylül'de gece yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.
Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 2 bin 122 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 421 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Faslı kardeşlerimize yardım için hazırız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem sonrasında Fas'a yardım için hazır olduklarını bildirdi.