Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili çocuklar ve gençler. Okullar, önce uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim, 21 Eylül'de. Sebebi, Koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, 'okulumdan oluyorum' diyerek uyarın" dedi.

SEVGİLİ ÇOCUKLAR VE GENÇLER. Okullar, önce uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim, 21 Eylülde. Sebebi, Koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, okulumdan oluyorum diyerek uyarın. pic.twitter.com/L2YphYz8PO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 13, 2020

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 1212