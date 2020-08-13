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EĞİTİM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların önce uzaktan eğitim ile açılacağını, yüz yüze eğitimin de 21 Eylül'de başlayacağını anımsatarak, "Kurallara uyun. Uymayanları, 'okulumdan oluyorum' diyerek uyarın" dedi.

Haber Merkezi DHA
Çocuklar için yüz yüze eğitim 21 Eylül'de başlayacak.
Çocuklar için yüz yüze eğitim 21 Eylül'de başlayacak.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili çocuklar ve gençler. Okullar, önce uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim, 21 Eylül'de. Sebebi, Koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, 'okulumdan oluyorum' diyerek uyarın" dedi.

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