Sağlık Bakanı Koca: Başhekim Alkan'ın davranışı kabul edilebilir değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kamu ve özel sağlık sektörümüz pandemi mücadelesinde başarılı bir sınav vermiştir. Gelişmiş ülkelerdeki hasta tercih etme tabloları ülkemizde yaşanmamıştır. Bugüne kadar fedakarlıktan kaçınmayan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarımızın aşı konusunda da gerekeni yapacağına eminim" dedi.

GÜNDEM Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı: Başhekim Ayşegül Alkan görevden uzaklaştırıldı

Bakan Koca ayrıca, Antalya'da görev yerini terk ettiği iddiasıyla hemşirelere "Ben salağım servisimden başka servise gittim" yazdıran Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan'ın görevinden uzaklaştırıldığını belirterek "Hakkında disiplin soruşturması başlatılan Başhekimin sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir. Böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS Kovid-19 aşıları önümüzdeki günlerde Türkiye'de: Risk, yaş ve hastalık durumuna göre aşılama yapılacak