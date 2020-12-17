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POLİTİKA

Sağlık Bakanı Koca: Başhekim Alkan'ın davranışı kabul edilebilir değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da görev yerini terk ettiği iddiasıyla hemşirelere "Ben salağım servisimden başka servise gittim" yazdıran başhekim hakkında açıklama yaptı. Koca, "Hakkında disiplin soruşturması başlatılan Başhekimin sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir. Böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kamu ve özel sağlık sektörümüz pandemi mücadelesinde başarılı bir sınav vermiştir. Gelişmiş ülkelerdeki hasta tercih etme tabloları ülkemizde yaşanmamıştır. Bugüne kadar fedakarlıktan kaçınmayan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarımızın aşı konusunda da gerekeni yapacağına eminim" dedi.

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Bakan Koca ayrıca, Antalya'da görev yerini terk ettiği iddiasıyla hemşirelere "Ben salağım servisimden başka servise gittim" yazdıran Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan'ın görevinden uzaklaştırıldığını belirterek "Hakkında disiplin soruşturması başlatılan Başhekimin sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir. Böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

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