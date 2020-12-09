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POLİTİKA

Sağlık Bakanı Koca: Çin aşısını beğenmezsek ödeme yapmayacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin firması Sinovac’la yapılan Kovid-19 aşısı anlaşmasında ücretsiz iade maddesi olduğunu belirterek, "Beğenmezsek ödeme yapmayacağız bu aşıya. Böyle bir anlaşmayı, herhangi bir aşı firması ile yapabilmiş başka ülke yok" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Türkiye, Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac için 50 milyon dozluk sözleşme imzalamıştı.

Aşı hakkında HaberTürk yazarı Fatih Altaylı’ya konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac’la yapılan anlaşmada ücretsiz iade maddesi olduğunu söyledi.

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Aşının yüzde 97 etkinlik sağladığının açıklandığını ama asıl önemli olanın bir kaç gün sonra netleşecek olan Türkiye’deki 3. Faz çalışmanın sonuçları olduğunu belirten Koca, "Beğenmezsek ödeme yapmayacağız bu aşıya. Bu şekilde aşı anlaşması yapabilmiş tek ülkeyiz. Siparişimizi verirken bunu anlaşmaya koyduk.

  • Bizdeki sonuçlar yeterince etkin olmaz ise aşıları iade etme ve beş kuruş bile ödememe hakkımız var. Böyle bir anlaşmayı, herhangi bir aşı firması ile yapabilmiş başka ülke yok" dedi.

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