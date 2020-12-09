Sağlık Bakanı Koca: Çin aşısını beğenmezsek ödeme yapmayacağız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin firması Sinovac’la yapılan Kovid-19 aşısı anlaşmasında ücretsiz iade maddesi olduğunu belirterek, "Beğenmezsek ödeme yapmayacağız bu aşıya. Böyle bir anlaşmayı, herhangi bir aşı firması ile yapabilmiş başka ülke yok" dedi.

Haber Merkezi 09 Aralık 2020, 13:55 Son Güncelleme: 09 Aralık 2020, 14:03 Diğer