Gündem Sağlık Bakanı Koca Okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili MEB ile önümüzdeki günlerde görüşülecek
EĞİTİM

Sağlık Bakanı Koca: Okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili MEB ile önümüzdeki günlerde görüşülecek

Sağlık Bakanı Koca: Okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili MEB ile önümüzdeki günlerde görüşülecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini açıkladı.

Koca, "(Tıbbi kongreler) Uluslararası yasak ama ulusal olan, uluslararası katılımı olmayan kongrelerle ilgili 'Sayıca kaç kişiye kadar sınırlamalıyız?' konusunu Bilim Kuruluyla tartışacağız. Bunu önümüzdeki 1-2 gün içinde açıklamış oluruz" ifadelerini kullandı.

Koca, "Kamu personelinin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmaması için genelge yayınlanacak" şeklinde konuştu.

MEB'den öğretmen ve öğrencilere 'koronavirüs' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yurt dışına seyahat etmeyin
GÜNDEM
MEB'den öğretmen ve öğrencilere 'koronavirüs' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yurt dışına seyahat etmeyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
OYNAT 00:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 'Virüs Türkiye'ye geldi mi?' sorularını yanıtlayan Bakan Koca, koronavirüs salgını ile ilgili olarak, 'Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek ve şu an sadece şunu söyleyebiliriz; bu virüs tespit edilebilmiş değil' dedi.


Dünyanın dört bir yanına yayıldı

Dünyanın
dört bir yanına yayıldı

​Hastahaneler, sokaklar,... En dikkat çeken fotoğraflar.
Bir günde en fazla ölüm!

Bir günde en fazla ölüm!

Koronavirüs İtalya'ya en ağır gününü yaşattı.
Dünya yıldızına koronavirüs testi

Dünya yıldızına
koronavirüs testi

Fransa'dan dünya futbolunu korkutan haber.
İngiltere şokta

İngiltere şokta

​2 ayda 14 eski asker intihar etti.
Engin Özkoç'a şok!

Engin Özkoç'a şok!

​CHP'li gençlerden kınama: Sakaryamıza yakışmıyor.
Fitre miktarı <br>belli oldu

Fitre miktarı
belli oldu

​Diyanet, fıtır sadakası miktarını açıkladı.

Okullar tatil <br>edilecek mi?

Okullar tatil
edilecek mi?

​Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklama.
Şevket Kazan'a veda

Şevket Kazan'a veda

Erdoğan, tabutu cenaze aracına kadar taşıdı.
Akaryakıttan sonra<br>bir güzel haber daha

Akaryakıttan sonra
bir güzel haber daha

​Sondaj vurulan iki kuyuda daha doğalgaz bulundu.
Elçinin elini <br>uzattığı o an

Elçinin elini
uzattığı o an

Erdoğan koronavirüs tedbirinden taviz vermiyor.
Salgın olma<br>ihtimali çok yüksek

Salgın olma
ihtimali çok yüksek

​Bakan Koca 'Henüz tespit edilmedi' dedi ve ekledi...
ABD 'S-400<br>sözü' istedi

ABD 'S-400
sözü' istedi

"ABD tarafı Patriot alımı konusunda epey yumuşadı."
Milli maçlar seyircisiz

Milli maçlar seyircisiz

A ​​Milli Takımımızın maçlarına koronavirüs engeli.
Microsoft algı peşinde

Microsoft algı peşinde

​Varsayılan sayfa 'msn.com' üzerinden hükümeti hedef alıyor.
Savaş suçu işlediler

Savaş suçu işlediler

​Rusya ve rejim anlaşmayı 20 bin kere ihlal etti.
Yerli otoda<br>büyük gün

Yerli otoda
büyük gün

​Perşembe günü için tüm hazırlıklar tamamlandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.