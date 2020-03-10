Sağlık Bakanı Koca: Okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili MEB ile önümüzdeki günlerde görüşülecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini açıkladı.
Koca, "(Tıbbi kongreler) Uluslararası yasak ama ulusal olan, uluslararası katılımı olmayan kongrelerle ilgili 'Sayıca kaç kişiye kadar sınırlamalıyız?' konusunu Bilim Kuruluyla tartışacağız. Bunu önümüzdeki 1-2 gün içinde açıklamış oluruz" ifadelerini kullandı.
Koca, "Kamu personelinin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmaması için genelge yayınlanacak" şeklinde konuştu.