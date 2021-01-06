Sağlık Bakanı Koca: SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir

SMA hastalarına yönelik kampanyalar hakkında, "Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur." ifadelerini kullanan Bakan Koca şunları kaydetti:

"SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir."

SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 6, 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir." açıklamasında bulundu.

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