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Gündem Sağlık Bakanı Koca tehlikeye dikkat çekti Son bir haftada iki ilde artış yüzde 100
POLİTİKA

Sağlık Bakanı Koca tehlikeye dikkat çekti: Son bir haftada iki ilde artış yüzde 100

Hatay ve Antalya'da vaka artış hızının son bir haftada iki katına çıktığını açıklayan Sağlık Bakanı Koca, Diyarbakır'da sabit bir artış yaşanırken Trabzon'da vaka artışı yüzde 50 olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi Diğer
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır il sağlık müdürleriyle yaptığı toplantılarda bu illerin salgın açısından durumunu değerlendirdiklerini, yüksek riskin devam ettiğini bildirdi.

  • Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı bütün kurumlarla seferberlik zamanı olduğunu ifade ederek, "Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım. Mücadele güç birliği ile kazanılır" çağrısını yaptı.

"Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır il sağlık müdürleriyle ayrı ayrı yaptığımız on-line toplantılarda, bu illerin durumlarını değerlendirdik. Yüksek risk devam ediyor." ifadesini kullanan Koca, bu illerin durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Son bir haftada Hatay'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70, Antalya'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, Trabzon'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75, Diyarbakır'da sabit artış var, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70."

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