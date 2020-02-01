Sağlık Bakanı Koca'dan tahliye edilen Türkler hakkında açıklama: 6 kişi uçağa binmekten vazgeçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı." bilgisini verdi.

KENDİ RIZALARIYLA BİNMEKTEN VAZGEÇTİLER

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tahliye uçağımız Vuhan'dan havalandı. Yolu açık olsun. 6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı." ifadelerini kullandı.

Tahliye uçağımız Vuhan’dan havalandı. Yolu açık olsun.



6 kişinin Türkiye’ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 1, 2020

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