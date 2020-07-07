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EĞİTİM

Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken salgın tedbirlerini açıkladı: Tekli sıralar ve çapraz oturma düzeni

Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelleyerek, 31 Ağustos'ta açılacak okullarda alınması gereken tedbirleri açıkladı. Buna göre, eğitim faaliyetine başlanmadan önce okul binasının genel temizliği su ve deterjanla yapılacak. Okullarda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulacak.

Haber Merkezi DHA
Okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar maske takacak.
Okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar maske takacak.

Ankara'da bulunan okullarda, yeni eğitim- öğretim yılı için hazırlıklara başlandı. Sınıflardaki tekli sıralar, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, aralarında 1'er metre mesafe olacak şekilde, çapraz oturma düzenine göre yerleştirildi.

  • Okullarda en az 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak, içeri alınması gereken kişi sayısı, buna göre düzenlenecek. Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin gibi toplu kullanım alanları, kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek. Okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar maske takacak.

Çankaya ilçesinde bulunan Atatürk Lisesi'nde, açıklanan tedbirlere göre hazırlıklar sürdürülüyor.

Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri yerleştirilecek. Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmeyecek. Covid-19 bulaşma riskini artıracağı gerekçesiyle salgın döneminde zorunlu olmayan toplu etkinlikler yapılmayacak.

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SIRALAR ARASINDA MESAFE 1 METRE

Bakanlığın açıkladığı tedbirler kapsamında, Ankara'daki okullarda 2020- 2021 eğitim ve öğretim dönemi için hazırlıklara başlandı. Çankaya ilçesinde bulunan Atatürk Lisesi'nde, açıklanan tedbirlere göre hazırlıklar sürdürülüyor.

Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınıflardaki tekli sıralar, aralarında 1'er metre mesafe olacak şekilde, çapraz oturma düzenine göre yeniden düzenlendi. Ayrıca okul girişine, koridorlara ve sınıflara dezenfektan noktaları yerleştirildi. Yine öğrencilere dağıtılmak üzere maskeler getirildi. Okullarda alınacak önlemlere ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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