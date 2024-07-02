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Sağlık Bakanlığına atanan Memişoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Var gücümle çalışacağım

Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. X hesabından açıklamada bulunan Memişoğlu "Vatanımız ve milletimiz için bu onurlu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Lokman Özdemir
08:20 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Kemal Memişoğlu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Kemal Memişoğlu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Sağlık Bakanlığı görevine atanan
Kemal Memişoğlu
, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.


"Allah utandırmasın"


Memişoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 53. Sağlık Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Vatanımız ve milletimiz için bu onurlu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım. Allah utandırmasın. Saygı ve hürmetlerimle."








#Kemal Memişoğlu
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Resmi Gazete
#Sağlık Bakanlığı
39 dakika önce
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