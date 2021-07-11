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POLİTİKA

Sağlık ve Çevre Bakanlığı arasında müsilaj diyaloğu: Marmara aşısını yaptırdı mavi kategoriye alabilir miyiz?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar arasında sosyal medyada samimi bir diyalog yaşandı. Marmara Denizi'nin müsilajdan temizlenmesine ilişkin paylaşımda bulunan Birpınar, "Marmara aşısını yaptırdı, müsilajdan kurtuldu, Mavi kategoriye alabilir miyiz?" dedi. Sağlık Bakanı Koca, bu mesaja "Marmara denizi aslına döndü, sizleri kutluyoruz. Aşılar yakında tamamlanınca Marmara’da karayla deniz aynı renge bürünecek. Masmavi haritayı hazırlıyoruz" yanıtını verdi.

Haber Merkezi İHA
Sağlık ve Çevre Bakanlığı arasında müsilaj diyaloğu: Marmara aşısını yaptırdı mavi kategoriye alabilir miyiz?
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde toplanacak miktarda müsilaj olmadığı için temizleme çalışması yapılmadığını duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden, “Bugün mavi kategoriye eklenen ilimiz olmadı. Tüm illerimizde aşılanma oranını artırmadan toplumsal bağışıklık elde edemeyiz. Bir an evvel aşınızı olun” paylaşımında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, bu paylaşıma, “Sayın Bakanım Fahrettin Koca, Marmara aşısını yaptırdı, müsilajdan kurtuldu, Mavi kategoriye alabilir miyiz” şeklinde yanıt verdi.

Masmavi haritayı hazırlıyoruz

Verilen yanıt üzerine bir mesaj daha paylaşan Sağlık Bakanı Koca “Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı değerli hocamız. Marmara denizi aslına döndü, sizleri kutluyoruz. Haritamızda da yeri tertemiz beyaz. Aşılar yakında tamamlanınca Marmara’da karayla deniz aynı renge bürünecek. Masmavi haritayı hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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