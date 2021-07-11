Sağlık ve Çevre Bakanlığı arasında müsilaj diyaloğu: Marmara aşısını yaptırdı mavi kategoriye alabilir miyiz?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden, “Bugün mavi kategoriye eklenen ilimiz olmadı. Tüm illerimizde aşılanma oranını artırmadan toplumsal bağışıklık elde edemeyiz. Bir an evvel aşınızı olun” paylaşımında bulundu.
Bugün mavi kategoriye eklenen ilimiz olmadı. Tüm illerimizde aşılanma oranını artırmadan toplumsal bağışıklık elde edemeyiz. Biran evvel aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/4cL3l0NsG6
Bugün mavi kategoriye eklenen ilimiz olmadı. Tüm illerimizde aşılanma oranını artırmadan toplumsal bağışıklık elde edemeyiz. Biran evvel aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/4cL3l0NsG6— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 10, 2021
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, bu paylaşıma, “Sayın Bakanım Fahrettin Koca, Marmara aşısını yaptırdı, müsilajdan kurtuldu, Mavi kategoriye alabilir miyiz” şeklinde yanıt verdi.
Masmavi haritayı hazırlıyoruz
Verilen yanıt üzerine bir mesaj daha paylaşan Sağlık Bakanı Koca “Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı değerli hocamız. Marmara denizi aslına döndü, sizleri kutluyoruz. Haritamızda da yeri tertemiz beyaz. Aşılar yakında tamamlanınca Marmara’da karayla deniz aynı renge bürünecek. Masmavi haritayı hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı değerli hocamız. Marmara denizi aslına döndü, sizleri kutluyoruz. Haritamızda da yeri tertemiz beyaz. Aşılar yakında tamamlanınca Marmara’da karayla deniz aynı renge bürünecek. Masmavi haritayı hazırlıyoruz. https://t.co/ViY7d80pAo
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı değerli hocamız. Marmara denizi aslına döndü, sizleri kutluyoruz. Haritamızda da yeri tertemiz beyaz. Aşılar yakında tamamlanınca Marmara’da karayla deniz aynı renge bürünecek. Masmavi haritayı hazırlıyoruz. https://t.co/ViY7d80pAo— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 11, 2021