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MUĞLA

Şahan Gökbakar provokasyona başladı: Kara müdahalesi gereken yangın için 'Uçaklar nerede' isyanı

Geçen yıl yapılan 'Help Turkey' provokasyonunun önde gelen savunucularından olan komedyen Şahan Gökbakar, bugün de Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını ile ilgili bir paylaşımda bulundu. 'Uçaklar nerede' diye isyan eden Gökbakar'a yanıt doğa programları yapımcısı Güven İslamoğlu'ndan geldi. "Uçak helikopter yangını söndürmez. Dip örtü yanıyorsa kara müdahalesi önemli." diyen İslamoğlu, "Alanda mücadele eden insanların moralini bozmayın." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şahan Gökbakar provokasyona başladı: Kara müdahalesi gereken yangın için Uçaklar nerede isyanı
​Şahan Gökbakar

Komedyen Şahan Gökbakar, geçen yıl yaşanan orman yangınları sırasında Türkiye’nin yangınları söndürmekte “aciz olduğu” algısını yaymak için “Help Turkey” (Türkiye’ye yardım edin) başlığıyla sosyal medyada başlatılan kampanyanın önde gelen savunucularından biri olmuştu.

YİNE AYNI PROVOKASYON

Gökbakar, bugün Marmaris'te çıkan orman yangını sonrası yine aynı provokasyona başvurdu.

Yangının fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşan Gökbakar, "Bakın henüz hava aydınlık iken bu halde yanan bir yangın... Havadan uçakla müdahale edilir mi? Edilir! Nerede bu uçaklar? Uçaklar nerede? Bu yangın yine o adar büyük bir alanı yok edecek ki! Yazık! Kış boyu bu anı söyledim .Nerede bu uçaklar?" dedi.

"İNSANLARIN MORALİNİ BOZMAYIN"

Gökbakar'a yanıt doğa programları yapımcısı Güven İslamoğlu'ndan geldi.

"Uçak helikopter yangını söndürmez... Dip örtü yanıyorsa kara müdahalesi önemli..." diyen İslamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Alanda mücadele eden insanların moralini bozmayın.... Ben söylemiştim ne demek ????? 20 uçak 55 helikopter var...2 görüntü ile yorum yapmayın. Yangını İHA'lar termal kamera ile tespit etmiş..."

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, yangınla ilgili "Marmaris'te çıkan orman yangınına 8 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. #OrmanınKahramanları Yeşil Vatanımızı alevlere karşı korumak için fedakarca mücadele ediyor." açıklamasında bulundu.

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