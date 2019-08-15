Sahaya atlayan YouTuber'ın Instagram hesabı kapandı

İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen Süper Kupa finalinde sahaya girerek maçın durmasına neden olan "Deli Mi Ne" isimli YouTube kanalının sahibi Ali Abdülselam Yılmaz ile ilgili gelişmeler devam ediyor.

Sahaya girmesinin ardından Deli Mi Ne kanalının sahibi Ali Abdülselam Yılmaz'a sosyal medyadan tepki yağdı.

Youtuber Feser Abdü'nün "Deli Mi Ne" isimli Youtube kanalı kısa sürede yüz binlerce abone kaybı yaşadı. Sahaya girilmesine tepki gösterenler ise hem Yılmaz'ı hem de kanalını boykot etti.

Şampiyonlar Ligi finalinde de aynısı olmuştu

Bu gelişmeler yaşanırken Deli Mi Ne YouTube kanalının sahibi Ali Abdülselam Yılmaz'ın Instagram hesabını kapandı.

Yılmaz'ın Instagram hesabına girmeye çalışan kullanıcılar "kullanıcı bulunamadı" uyarısıyla karşılaştı.

Hesabını kapatan Yılmaz'ın kendisi mi yoksa Instagram yönetimi mi böyle bir adım attı henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz aylarda oynanan Şampiyonlar Ligi final maçında sahaya giren kadının da Instagram hesabı kapatılmıştı.

GÜNDEM Sahaya giren Youtuber adliyeye sevk edildi