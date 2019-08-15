Ünlü Youtuber Fester Abdü ne ceza alacak
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Ünlü Youtuber Fester Abdü ne ceza alacak

Sahaya giren Youtuber hapis cezası alabilir

İstanbul'da oynan Süper Kupa finalinde sahaya girerek büyük bir skandala imza atan Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz (Fester Abdü) sadece abone kaybetmekle kalmayabilir. Spor hukuku konusunda uzman olan Avukat Mert Yaşar, 6222 sayılı kanunun uygulanacağına işaret ederek, "Bu kişi yasak alana girdi, müsabakanın seyrini ve hatta güvenliğini bozdu. Bu sebeple, bu kişiye, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmeli" şeklinde konuştu.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Sahaya giren Fester Abdü, güvenlik güçlerince yakalanırken.

Sahaya giren Fester Abdü, güvenlik güçlerince yakalanırken.

Milyonlarca sporseverin televizyon karşısında takip ettiği, binlerce kişinin İstanbul'da canlı izlediği Süper Kupa finalinin belki de tek olumsuz yanı sahaya giren Youtuber oldu.

Sponsor özel davetiyle sahaya giren, maçı en önde izlemesine rağmen bunlarla yetinmeyip 'sahaya atlayarak' bunu da Youtube kanalında yayınlayabileceği bir 'şov' zanneden Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz'a (Fester Abdü) tepkiler çığ gibi büyüyor.

Sahaya girerek bir skandala imza atan Fester Abdü isimli fenomenin dünden bu yana Youtube üzerindeki takipçi sayısı her geçen saniye neredeyse binlerce kişi azalıyor.

Yenisafak.com, "Sadece takipçi mi kaybedecek yoksa işin içine 6222 sayılı yasa da girecek ve hukuki süreç mi başlayacak" sorusunu ünlü Avukat Mert Yaşar ile konuştu.

Özellikle spor hukuku alanında çok önemli değerlendirmeleri olan Yaşar, dün oynanan maçla ilgili olaylar için 6222 sayılı kanunun (Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun) uygulanacağını söyledi.

Maçın yabancı olması kanun uygulanmasına engel değil

Takımların yabancı olmasının ve maçın UEFA tarafından düzenlenmesinin önemli olmadığına dikkati çeken Yaşar, şöyle devam etti:

"Bu kanun Türkiye’de müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında, spor alanları ile bunların çevresinde uygulanır. Takımların yabancı olması, maçın UEFA tarafından düzenlenmesi önemli değil.

Sahaya giren Youtuber'ın yakalanma anı.
Sahaya giren Youtuber'ın yakalanma anı.
İHA

Ünlü Youtuber hapis cezası alabilir

Bu kişi yasak alana girmiş ve müsabakanın seyrini ve hatta güvenliğini bozdu. Bu sebeple, bu kişiye, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmelidir. Fiilin uluslararası ve milyonlarca izleyici tarafından izlenen bir organizasyonda gerçekleştiği dikkate alınırsa cezanın bir seneden fazla olması gerekir.

Bu kişinin tişörtünde İngilizce küfür yazıyordu. Bu metindeki ifadenin, gören kişiler tarafından hakaret olarak algılanacağı ileri sürülerek o Youtubera adli para cezası verilmelidir.

Bundan sonra maça giremeyebilir

Bu kişi hakkında ayrıca seyirden yasaklanma kararı verilebilir. Her ne kadar maç iki yabancı takım arasında oynanmış olsa da, Yargıtay böyle bir durumda failin, tuttuğu takımın maçlarını seyirden yasaklanması gerektiğine karar verdi.

Bu Youtuberın hangi takımı tuttuğu tespit edilir ve kişi o takımın maçlarını seyirden yasaklanabilir. Kişi, tuttuğu takımın maçlarının olduğu günlerde müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra karakola gidip imza vermek zorunda kalacak."

Frank Lampard: Takımımın performansından gurur duydum
Frank Lampard: Takımımın performansından gurur duydum

UEFA Süper Kupa finalinde penaltılar sonucu Liverpool’a mağlup olan Chelsea’de Teknik Direktör Frank Lampard maç sonu basın toplantısında konuştu. Takımının performansından memnun olduğunu söyleyen Lampard, “Güçlü bir rakip vardı bu akşam karşımızda. Son noktalarda, bitirme konusunda şansızlıklar yaşadık. Takımımın performansından gurur duydum. Chelsea olarak biz kazanmak için azimliydik ancak olmadı. Ama bugün çok iyi işler yapabileceğimizin işaretlerini aldık. En üst düzey takıma karşı çok güçlü bir mücadele verdik. 6 haftadır görev başındayım. Takım çok istekliydi. Bazen serbest bıraktım sahada hücum oyununu kurma konusunda. Gençler her şeylerini ortaya koydu ama penaltılarla kaybettik” dedi.“Chelsea’yi bu oyunla görmek isterim”Takımının gelecekteki oyun planı hakkında açıklamalarda bulunan Lampard, “Orta sahada çeşitli seçeneklerimiz var. Pozisyonlara oyuncuları yerleştirip, ‘şu görevi bekliyorum sizden’ diyorum onlara. Bu oyunumuzu biraz daha ileri götürebileceğimizi düşünüyorum. Oyunu kaybetmemiz bir şans meselesiydi. Chelsea’yi bu oyunla görmek isterim” şeklinde konuştu. İlk yarıda daha fazla pozisyona girdiklerini belirten Lampard, “İlk yarı daha fazla gol bulabilirdik. Bazı oyuncularım pozisyonları bitiremedi. Dönen toplara hakim olamama durumu vardı. Geriye düştük sonra oyuna ortak olduk. Ama rakibe karşı oyunumuzu geliştirdik” dedi.“Rakip bizden daha çok dinlendi”Pazar günü lig maçı oynamalarının dinlenme konusunda kendilerini etkilediğini belirten İngiliz çalıştırıcı, “Süper Kupa önemli. Biz de önemli bir maça çıktık bugün Rakibimiz cuma oyandı biz ise pazar günü oynadık. Bu hazırlıklarınızı etkiliyor. İstediğiniz ortaya koyamayabiliyorlar” yorumunu yaptı. Lampard sizce maçın adamı kimdi sorusuna ise “Maçın adamı kesinlikle benim adamlarından biri olur. Emerson çok iyi çalıştı. Jorginho da iyiydi. Liverpool bize göre daha çok dinlenmişti. Ama benim oyuncularım ellerinden geleni ortaya koydu” yanıtını verdi."Daha güçlü dönecek"Lampard, son penaltı atışını kaçıran Abraham hakkında ise “Ben ona endişe etmemesini söyledim. Ben de penaltı kaçırdım. Herkes kaçırabilir. O daha güçlü bir şekilde dönecek. Çok üst düzey bir oyuncu. Onu takım olarak da desteklemeliyiz. Futbolda bu var” değerlendirmesini yaptı.Pre-match media duties for Frank... #SuperCup pic.twitter.com/NxaX4M61BU&mdash; Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2019

'İstanbul’a teşekkür ediyorum'
'İstanbul’a teşekkür ediyorum'

UEFA Süper Kupa’ya penaltılar sonucu Chelsea’yi devirerek ulaşan Liverpool’da Teknik Direktör Jürgen Klopp maç sonu değerlendirmelerde bulundu. İstanbul’da çok iyi bir atmosferde güzel bir zafere imza attıklarını belirten Klopp, “Bugün büyük bir mücadele verdi oyuncularım. Stadyum da olağanüstüydü. İstanbul’a teşekkür ediyorum. Muhteşem bir atmosfer yaşadık. Kendi hava şartlarımız buraya getirmek isterdik. Nem biraz bizi zorladı. Galip geldik. Kedimizi ve çok mutlu hissediyoruz. Cumartesi günü tekrar maçımız var. Şimdi bu maça hazırlanmamız gerekiyor. Şu an hedefimiz bu” dedi.“Tek başıma kazanmadım”Süper Kupa’ya uzanan ilk Alman teknik adam olduğunu basın toplantısında öğrenen Klopp, “Böyle bir durum olduğunu bilmiyordum. Güzel bir duygu, ilk olmak. Ama sonuncu da ben olmayacağım. Güzel bir his. Kendimi salt Alman olarak görmüyorum. Bir Avrupalı olarak hissediyorum. Hepimiz aynı hedefe koşuyoruz. Ortak hedeflerimiz var. Liverpool takımında çalışmak çok güzel. Ben tek başıma kazanmadım. Liverpool takımım ve taraftarının ortak galibiyeti bu” şeklinde konuştu.Liverpool İstanbul'da ikinci kupasını kazandı“Birçok şeyi düzeltmemiz gerekiyor”Firmino’nun performansı hakkında da konuşan Klopp, “Firmino tabii ki hayati bir oyuncu. Ama başka biri de onun yerinde oynayabilir. Hepsinin farklı ve güçlü tarafları var. Rakibimiz kendisine karşı oynanan oyuna karşı uyum yaratabilen bir takımdı. Ona göre plan yaptık. 120 dakika oynamayı da planlamıyorduk. Bu bizim için bir sorun. 3. önemli maça çıktık. Birçok şeyi düzeltmemiz gerekiyor. Bugün iyi şeyleri de ortaya koyduk. Daha iyi futbol oynayabilirdik. Kazanmamız gerekiyordu ve kazandık. Önemli bir başarıya imza attık” ifadelerini kullandı.“Penaltı kararından memnun değilim”Hakemlerin performansını beğendiğini söyleyen Alman çalıştırıcı, “Onların koştuğu gibi koşsak rahat kazanırdık. Penaltı kararında mutlu değilim. Hakeme de söyledim. İşleri zordu, baskı da vardı. İşlerini yapmaları zordu. Güzel bir performans sergilediler. Ancak ofsaydın çok uzun sürmesi, o bayrağın geç kalkması insanı etkiliyor. Endişeleniyorsunuz, kızıyorsunuz bayrak kalmadan. 2-3 pozisyonda bayrak gecikmeli kalktı. Bu sorunun düzeltilmesi lazım” dedi.“Bu ivme ile devam etmeliyiz”Takıma bir kupa daha kazandırdığı için mutlu olduğunu belirten Klopp, “Bir başka kupa daha getirdiğimiz için mutluyuz. Kendimizi çok iyi hissediyoruz. Kazanmadığınız bir şeyi kazanmak başkaymış. İyi bir deneyim oldu benim için. Taraftarlarımız için bunu yaptık. 3 aydır bunun üzerindeyiz. Bu ivme ile devam etmeliyiz” dedi. Klopp, bir gazetecinin İran’da kendisine büyük hayranlık duyulduğu hakkında ne düşündüğü sorusuna ise şu yanıtı verdi:“Bu tatil yapma seçeneklerimiz aza indirgiyor. İki İranlı oyuncuyla oynadım Mainz’da. İranlı oyuncular konusunda deneyimliyim. Böyle bir finalden sonra İran’da insanların bizi izlemesi mutluluk ve gurur veriyor. Önemli olan kulübün başarılı olması.”BOSS 😍 pic.twitter.com/qrDKiajy3v&mdash; Liverpool FC (@LFC) August 14, 2019

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