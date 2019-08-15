Sahaya giren Youtuber hapis cezası alabilir

Milyonlarca sporseverin televizyon karşısında takip ettiği, binlerce kişinin İstanbul'da canlı izlediği Süper Kupa finalinin belki de tek olumsuz yanı sahaya giren Youtuber oldu.

Sponsor özel davetiyle sahaya giren, maçı en önde izlemesine rağmen bunlarla yetinmeyip 'sahaya atlayarak' bunu da Youtube kanalında yayınlayabileceği bir 'şov' zanneden Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz'a (Fester Abdü) tepkiler çığ gibi büyüyor.

Sahaya girerek bir skandala imza atan Fester Abdü isimli fenomenin dünden bu yana Youtube üzerindeki takipçi sayısı her geçen saniye neredeyse binlerce kişi azalıyor.

Yenisafak.com, "Sadece takipçi mi kaybedecek yoksa işin içine 6222 sayılı yasa da girecek ve hukuki süreç mi başlayacak" sorusunu ünlü Avukat Mert Yaşar ile konuştu.

Özellikle spor hukuku alanında çok önemli değerlendirmeleri olan Yaşar, dün oynanan maçla ilgili olaylar için 6222 sayılı kanunun (Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun) uygulanacağını söyledi.

Maçın yabancı olması kanun uygulanmasına engel değil

Takımların yabancı olmasının ve maçın UEFA tarafından düzenlenmesinin önemli olmadığına dikkati çeken Yaşar, şöyle devam etti:

"Bu kanun Türkiye’de müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında, spor alanları ile bunların çevresinde uygulanır. Takımların yabancı olması, maçın UEFA tarafından düzenlenmesi önemli değil.

Ünlü Youtuber hapis cezası alabilir

Bu kişi yasak alana girmiş ve müsabakanın seyrini ve hatta güvenliğini bozdu. Bu sebeple, bu kişiye, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmelidir. Fiilin uluslararası ve milyonlarca izleyici tarafından izlenen bir organizasyonda gerçekleştiği dikkate alınırsa cezanın bir seneden fazla olması gerekir.

Bu kişinin tişörtünde İngilizce küfür yazıyordu. Bu metindeki ifadenin, gören kişiler tarafından hakaret olarak algılanacağı ileri sürülerek o Youtubera adli para cezası verilmelidir.

Ülkesinin düzenlediği organizasyonda ‘tık’ uğruna kendini rezil eden Youtuber, sayfasındaki takipçilerden de olmaya devam ediyor pic.twitter.com/DJ6yKJy8yU — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 14, 2019

Bundan sonra maça giremeyebilir

Bu kişi hakkında ayrıca seyirden yasaklanma kararı verilebilir. Her ne kadar maç iki yabancı takım arasında oynanmış olsa da, Yargıtay böyle bir durumda failin, tuttuğu takımın maçlarını seyirden yasaklanması gerektiğine karar verdi.

Bu Youtuberın hangi takımı tuttuğu tespit edilir ve kişi o takımın maçlarını seyirden yasaklanabilir. Kişi, tuttuğu takımın maçlarının olduğu günlerde müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra karakola gidip imza vermek zorunda kalacak."

Frank Lampard: Takımımın performansından gurur duydum UEFA Süper Kupa finalinde penaltılar sonucu Liverpool’a mağlup olan Chelsea’de Teknik Direktör Frank Lampard maç sonu basın toplantısında konuştu. Takımının performansından memnun olduğunu söyleyen Lampard, “Güçlü bir rakip vardı bu akşam karşımızda. Son noktalarda, bitirme konusunda şansızlıklar yaşadık. Takımımın performansından gurur duydum. Chelsea olarak biz kazanmak için azimliydik ancak olmadı. Ama bugün çok iyi işler yapabileceğimizin işaretlerini aldık. En üst düzey takıma karşı çok güçlü bir mücadele verdik. 6 haftadır görev başındayım. Takım çok istekliydi. Bazen serbest bıraktım sahada hücum oyununu kurma konusunda. Gençler her şeylerini ortaya koydu ama penaltılarla kaybettik” dedi.“Chelsea’yi bu oyunla görmek isterim”Takımının gelecekteki oyun planı hakkında açıklamalarda bulunan Lampard, “Orta sahada çeşitli seçeneklerimiz var. Pozisyonlara oyuncuları yerleştirip, ‘şu görevi bekliyorum sizden’ diyorum onlara. Bu oyunumuzu biraz daha ileri götürebileceğimizi düşünüyorum. Oyunu kaybetmemiz bir şans meselesiydi. Chelsea’yi bu oyunla görmek isterim” şeklinde konuştu. İlk yarıda daha fazla pozisyona girdiklerini belirten Lampard, “İlk yarı daha fazla gol bulabilirdik. Bazı oyuncularım pozisyonları bitiremedi. Dönen toplara hakim olamama durumu vardı. Geriye düştük sonra oyuna ortak olduk. Ama rakibe karşı oyunumuzu geliştirdik” dedi.“Rakip bizden daha çok dinlendi”Pazar günü lig maçı oynamalarının dinlenme konusunda kendilerini etkilediğini belirten İngiliz çalıştırıcı, “Süper Kupa önemli. Biz de önemli bir maça çıktık bugün Rakibimiz cuma oyandı biz ise pazar günü oynadık. Bu hazırlıklarınızı etkiliyor. İstediğiniz ortaya koyamayabiliyorlar” yorumunu yaptı. Lampard sizce maçın adamı kimdi sorusuna ise “Maçın adamı kesinlikle benim adamlarından biri olur. Emerson çok iyi çalıştı. Jorginho da iyiydi. Liverpool bize göre daha çok dinlenmişti. Ama benim oyuncularım ellerinden geleni ortaya koydu” yanıtını verdi."Daha güçlü dönecek"Lampard, son penaltı atışını kaçıran Abraham hakkında ise “Ben ona endişe etmemesini söyledim. Ben de penaltı kaçırdım. Herkes kaçırabilir. O daha güçlü bir şekilde dönecek. Çok üst düzey bir oyuncu. Onu takım olarak da desteklemeliyiz. Futbolda bu var” değerlendirmesini yaptı.Pre-match media duties for Frank... #SuperCup pic.twitter.com/NxaX4M61BU— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2019