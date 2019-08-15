Sahaya giren Youtuber hapis cezası alabilir

İstanbul'da oynan Süper Kupa finalinde sahaya girerek büyük bir skandala imza atan Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz (Fester Abdü) sadece abone kaybetmekle kalmayabilir. Spor hukuku konusunda uzman olan Avukat Mert Yaşar, 6222 sayılı kanunun uygulanacağına işaret ederek, "Bu kişi yasak alana girdi, müsabakanın seyrini ve hatta güvenliğini bozdu. Bu sebeple, bu kişiye, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmeli" şeklinde konuştu.
Sertaç AksanYeni Şafak
Milyonlarca sporseverin televizyon karşısında takip ettiği, binlerce kişinin İstanbul'da canlı izlediği Süper Kupa finalinin belki de tek olumsuz yanı sahaya giren Youtuber oldu.
Sponsor özel davetiyle sahaya giren, maçı en önde izlemesine rağmen bunlarla yetinmeyip 'sahaya atlayarak' bunu da Youtube kanalında yayınlayabileceği bir 'şov' zanneden Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz'a (Fester Abdü) tepkiler çığ gibi büyüyor.
Sahaya girerek bir skandala imza atan Fester Abdü isimli fenomenin dünden bu yana Youtube üzerindeki takipçi sayısı her geçen saniye neredeyse binlerce kişi azalıyor.
Yenisafak.com, "Sadece takipçi mi kaybedecek yoksa işin içine 6222 sayılı yasa da girecek ve hukuki süreç mi başlayacak" sorusunu ünlü Avukat Mert Yaşar ile konuştu.
Özellikle spor hukuku alanında çok önemli değerlendirmeleri olan Yaşar, dün oynanan maçla ilgili olaylar için 6222 sayılı kanunun (Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun) uygulanacağını söyledi.
Maçın yabancı olması kanun uygulanmasına engel değil
Takımların yabancı olmasının ve maçın UEFA tarafından düzenlenmesinin önemli olmadığına dikkati çeken Yaşar, şöyle devam etti:
"Bu kanun Türkiye’de müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında, spor alanları ile bunların çevresinde uygulanır. Takımların yabancı olması, maçın UEFA tarafından düzenlenmesi önemli değil.
Ünlü Youtuber hapis cezası alabilir
Bu kişi yasak alana girmiş ve müsabakanın seyrini ve hatta güvenliğini bozdu. Bu sebeple, bu kişiye, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmelidir. Fiilin uluslararası ve milyonlarca izleyici tarafından izlenen bir organizasyonda gerçekleştiği dikkate alınırsa cezanın bir seneden fazla olması gerekir.
Bu kişinin tişörtünde İngilizce küfür yazıyordu. Bu metindeki ifadenin, gören kişiler tarafından hakaret olarak algılanacağı ileri sürülerek o Youtubera adli para cezası verilmelidir.
Ülkesinin düzenlediği organizasyonda ‘tık’ uğruna kendini rezil eden Youtuber, sayfasındaki takipçilerden de olmaya devam ediyor pic.twitter.com/DJ6yKJy8yU
Bu kişi hakkında ayrıca seyirden yasaklanma kararı verilebilir. Her ne kadar maç iki yabancı takım arasında oynanmış olsa da, Yargıtay böyle bir durumda failin, tuttuğu takımın maçlarını seyirden yasaklanması gerektiğine karar verdi.
Bu Youtuberın hangi takımı tuttuğu tespit edilir ve kişi o takımın maçlarını seyirden yasaklanabilir. Kişi, tuttuğu takımın maçlarının olduğu günlerde müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra karakola gidip imza vermek zorunda kalacak."
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