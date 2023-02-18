Şahbaz Şerif: Desteğimiz ruhumuzdan geliyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen 2 büyük deprem dolayısıyla Türkiye’ye gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Adıyaman’ı ziyaret etti. Adıyaman Havalimanı'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından karşılanan Pakistan Başbakanı Şerif, bakanlarla birlikte, Atatürk Bulvarı'ndaki Pakistan Arama Kurtarma ekiplerinin bulunduğu çarşı merkezine gelip incelemelerde bulundu. Sharif, burada depremzedelerle de bir süre sohbet etti. Beraberinde 1 kargo uçak malzemelerle gelen Şahbaz Şerif, daha sonra Adıyaman Üniversitesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Muş ile basın açıklamasına katıldı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, şunları söyledi: "6 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'de meydana gelen deprem sonrasında, o gün sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüm ve Pakistan halkı ile Pakistan hükümeti adına başsağlığı diledim. Biz bir aile gibiyiz, Türkiye ve Pakistan, iki millet ancak iki ruh ve bir kalp gibiler. Eminim, Aziz Kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde, onun hükümeti ve Türkiye halkı, özverili çalışmalarıyla bu krizin üstesinden gelecek. Hayal gücünün ötesinde devasa bir hasar var. Türk kardeşlerimle, bakanlarla çok gurur duyuyorum, yorulmadan çalışıyorlar. Felaket gecesinde Pakistan ordusunun kurtarma ve sağlık ekibini hava yoluyla gönderdik. Gece gündüz çalışan ve bir düzineden fazla erkek, kız ve yaşlı insanı kurtaran Pakistanlı ekibimle gurur duyuyorum. 220 milyon Pakistanlı şu mesajı gönderdi, 'Elimizden geldiğince yardım sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız. Pakistan'ı hiç yalnız bırakmadığınız gibi biz de seni yalnız bırakmayacağız."